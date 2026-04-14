Mercedes Llano dio por cierto el plan de desinformación ruso y presentó un proyecto de repudio

Quiénes apoyaron el proyecto de Mechi Llano

El proyecto de declaración de Mechi Llano contó con el acompañamiento de los diputados de La Libertad Avanza Patricia Holzman, Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Bárbara Andreussi, Romina Diez, Adrián Brizuela, Gabriela Flores, César Treffinger, Laura Soldano, Rosario Goitia, Carlos Zapata, Sabrina Ajmechet, Gladys Humenuk y Eliana Bruno.

Según la gestión de Javier Milei, la red de “desinformación” operó a través del financiamiento de “noticias falsas y la creación de perfiles periodísticos artificiales con fines de desestabilización institucional”.

La situación llevó a que se restringiera el ingreso de algunos periodistas a la Casa Rosada lo que desató cuestionamientos de entidades que agrupan a medios de comunicación y a trabajadores de prensa.

La iniciativa de la mendocina advierte sobre “la existencia de una red sofisticada de injerencia extranjera que habría operado en territorio argentino en los últimos meses, mediante la publicación de contenidos falsos en medios digitales locales y la utilización de identidades ficticias generadas con inteligencia artificial para influir en la opinión pública”.

En los fundamentos del proyecto, Mercedes Llano subraya que “estas acciones buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas y distorsionar el debate público, atentando contra la soberanía informativa de la Argentina”.

Los abusos de la libertad se combaten con más libertad. Este proyecto busca ejercer el derecho de defensa institucional, refutando estas maniobras de desestabilización y reafirmando nuestro compromiso con la verdad y la transparencia informativa Los abusos de la libertad se combaten con más libertad. Este proyecto busca ejercer el derecho de defensa institucional, refutando estas maniobras de desestabilización y reafirmando nuestro compromiso con la verdad y la transparencia informativa

Asimismo, la legisladora mendocina Mercedes Llano remarcó "la importancia de fortalecer el periodismo independiente” donde los riesgos de un ecosistema mediático vulnerable, donde la dependencia de la pauta oficial puede facilitar la penetración de intereses externos”.