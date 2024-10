Mercedes Llano confirmó que seguirá dando clases en la UNCuyo tras ser declarada persona no grata

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Uncuyo.jpg Mercedes Llano da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNcuyo

Una renuncia ideológica

Pablo "el Colorado" Carricondo es una persona conocida en el ámbito político, sobre todo en la Comuna de Maipú. Sin embargo, hace dos años que no pertenece a ese mundo y se ha dedicado a sus emprendimientos personales que tienen más que ver con la gestión de Recursos Humanos.

Puntualmente, su expertise son metodologías ágiles para el manejo de personal. Esta área es la que enseñaba a los alumnos que cursan Gestión de Recursos Humanos. Sin embargo, después de la votación de Llano en el Congreso, decidió no continuar.

Yo estaba por decisión personal en esta cátedra, como estoy en forma adscripta lo hago ad honorem. Siempre he respetado el hecho de trabajar con personas con las que no coincido ideológicamente, pero en este caso, no podría pararme frente a los alumnos en el aula, sobre todo después de que escuché lo que Mercedes dijo en el Congreso

Mercedes Llano quedó en el ojo de la tormenta tras la votación en el Congreso.

Carricondo explicó que él conoce a la diputada mendocina desde que ambos eran concejales (2010 - 2014) y siempre tuvo una buena relación con ella. "No sé qué le pasó, la desconozco", manifestó.

Así es que los estudiantes de esta materia, el próximo viernes 18 entre las 15 y las 19 van a volver a cursar con Mercedes Llano, pero no con Carricondo, que dejó su lugar vacío.

El profesor destacó que otra cosa que no concibe es que Llano se oponga a que le aumenten el sueldo a profesores como los dos con los que comparten la materia, que son ayudantes de primera. Ellos cobran solo $110.000. "Solamente vienen a trabajar por el amor la universidad pública", sostuvo.

La declaración de persona no grata aún no se concreta

Para ser rigurosos con la información, hay que decir que aún no se ha concretado la resolución para declarar persona no grata a Llano, Álvaro Martínez y Facundo Correa Llano -los otros dos diputados libertarios por Mendoza-, quienes respaldaron el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Sin embargo, la decisión ya está tomada, y solamente falta que una comisión designada para redactar la disposición se reúna y la elabore.

Desde el rectorado de la UNCuyo aseguraron que una vez que la medida se lleve a la práctica, se anunciará a la prensa.