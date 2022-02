Diario UNO buscó tener la respuesta de ese ente, y desde la delegación local aseguraron que quien tiene la competencia de comunicar esos aumentos de boletos es la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación.

Mema aseguró que el circuito que se debe cumplir para que se efectivice el aumento y los pasajeros comiencen a pagarlo, es que el Gobierno provincial lo informe a la CNRT, y que ellos a su vez lo comuniquen a la empresa SUBE que es quien controla las máquinas validadoras que son administradas por el Banco Nación.

0000786038 (1).jpg El secretario de Servicios Públicos Natalio Mema explicó los factores que se evalúan para aplicar un aumento en el precio del boleto de micro del sistema de transporte urbano de pasajeros de Mendoza.

"Nosotros comunicamos esa suba de tarifas en enero adjuntando el decreto, pero no sabemos porqué desavenencias políticas entre ellos no lo informan a SUBE y por tanto no se puede aplicar. Desde hace más de 15 días que venimos reclamando por los caminos formales que se dé esa comunicación y no tenemos nada. Lo último que nos dijeron es que esta semana se haría, pero no hay nada confirmado", se quejó Mema.

Si bien el proceso de modificación del monto del pasaje urbano de colectivos es un acto simple y mecánico, hasta este miércoles los pasajeros mendocinos que abonan la tarifa plana continuaban pagando $25, al parecer porque la empresa SUBE aún no recibía la información oficial para modificar la tarifa.

Además el hecho de que no se actualice el aumento, hace que todos los descuentos y bonificaciones se hagan en base a la tarifa anterior de $25.

En la Secretaría de Servicios Públicos recuerdan que el anterior aumento también tardó unos días en aplicarse, pero la demora nunca fue tanta como para llegar casi a un mes.

La respuesta de la CNRT

Ante la denuncia de tal dilación que tiene como protagonista a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, Diario UNO buscó conocer los detalles de esa demora y consultó al delegado local, Alejandro Mutis.

El funcionario, que se respaldó en el asesoramiento de su equipo, indicó que quien debería informar ese aumento de tarifa de colectivo es la Subsecretaría de Transporte del Automotor de la Nación, que depende del Ministerio de Transporte. "Nuestra competencia está en controlar el transporte interprovincial y nacional", acotó y señaló que el tratamiento del tema de aumentos de tarifas está en manos del ministerio que comanda Alexis Guerrera.