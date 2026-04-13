Mendoza prepara un programa de kits solares para campos sin electricidad que podrán pagarse en cuotas

cluster ganadero mendoza El Clúster Ganadero de Mendoza en el lanzamiento de la Fiesta de la Ganadería.

De acuerdo con el presidente del clúster el desarrollo técnico está finalizado y solo resta confirmar el financiamiento, para lo cual trabaja junto con el Ministerio de Producción. En una primera etapa priorizarán a los productores con mayores necesidades y luego ampliarán el alcance a todo el sector ganadero de la provincia.

El lanzamiento de la Fiesta de la Ganadería

El lanzamiento de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear se convirtió en algo más que una postal del sector productivo. Fue también el escenario político de precandidatos a la gobernación que marcaron presencia y comenzaron a delinear posicionamientos de cara al futuro. Entre ellos, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

El tradicional Día de Campo, realizado en Agropecuaria Los Huarpes, reunió a funcionarios provinciales, intendentes y dirigentes que, además de respaldar la actividad ganadera, aprovecharon la jornada para mostrarse cerca del sector productivo, en un contexto económico adverso para las pymes.

Entre los presentes estuvieron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema y el anfitrión, el intendente Alejandro Molero, de General Alvear. También estuvieron presentes los referentes de las cámaras de Comercio y Ganadería.

Tadeo García Zalazar--- Día de Campo El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

Con un sector que muestra señales de crecimiento y oportunidades por la apertura de mercados internacionales, los dirigentes pusieron el foco en la producción como motor de la economía.

Mema señaló: “La ganadería está en un momento histórico, con una oportunidad única por la apertura de la Argentina”. Y puso en contexto los recientes acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea.

“Desde el Gobierno venimos apostando hace años a esta actividad con obras concretas. Hemos hecho acueductos para el secano, inversiones en rutas y llevado electricidad a los campos. Todo esto se hizo esperando este momento, y creemos que nos encuentra en una buena sintonía”, aseveró el ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial.

Otro de los protagonistas fue el ministro de Educación que anunció la firma de convenios para el dictado de cursos, como el mantenimiento de alambrados y de manejo de drones.

"Vamos a poner este año tecnologías de última generación para que los chicos hagan sus cursos en la Universidad General Alvear Cooperativa", indicó el titular de la DGE.

Por su parte, Suarez, quien también busca suceder a Alfredo Cornejo, reconoció los avances y aportes del Gobierno y lo diferenció del accionar de Nación: "Vemos que en los aspectos en que el gobierno nacional se retira, la provincia invierte en caminos y acompaña en las reformas necesarias como la Modernización Laboral".

"Estamos enfocados en los reclamos de los sectores que generan empleo", subrayó.