Mendoza incrementa las inversiones en energía renovable

Los cuatro candidatos a la Gobernación de Mendoza que lograron superar las PASO participaron en el primer debate con vista a las elecciones provinciales que se llevarán adelante el 29 de septiembre.

Rodolfo Suárez, Anabel Fernández Sagasti, José Luis Ramón y Noelia Barbeito expusieron sobre varios puntos de interés social en la Universidad Maza con la moderación del periodista Marcelo Zentil.

El primer eje: "Educación y tecnología"

En este marco los estudiantes le consultaron a los cuatro dirigentes:

¿Cómo mejorará la aplicación de la educación sexual integral?

Con algunos matices, todos los candidatos se mostraron de acuerdo con la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).

Barbeito reclamó la derogación del artículo que permite a los colegios la injerencia en los contenidos y criticó la intromisión de la religión en la educación. Por su parte, Fernández Sagasti señaló que, además de los talleres que se imparten, la ESI tiene que ser transversal a los contenidos escolares.

Foto: Fernando Martinez/ Diario Uno

Ramón, en tanto, fue quien expresó la opinión más conservadora al pedirle "tranquilidad" a los padres y asegurar que para que los chicos reciban estas clases es necesario su consentimiento.

El último en dar su postura fue Suárez, quien propuso incrementar las horas cátedras de los talleres si llega a la gobernación. El candidato oficialista afirmó que su hija le reclamó que "faltaba" más contenido.

¿Se va a sostener el Ítem Aula?

Barbeito: "Hemos sido una fuerza política que siempre ha sido muy clara con este tema. Nosotros no lo vamos a sostener. Fui legisladora de la provincia cuando se dio el debate, si es que se puede llamar debate, porque, al tener mayoría automática, esto se impuso. Los docentes y el sindicato habían propuesto abrir una mesa de dialogo para tratar el ausentismo pero el Gobierno no quiso, es decir, nunca se pretendió mejorar la calidad educativa. Es más, si ustedes van y leen el proyecto van a ver que uno de sus principales fundamentos es la crisis financiera que tiene el Estado. Por todo esto, podemos decir que se trata de una extorsión para muchos docentes que terminan yendo enfermos a trabajar y no se les permite el derecho a huelga".

Sagasti: "Primero, es importante aclarar que si los ciudadanos así lo deciden y me convierto en la próxima gobernadora de Mendoza, voy a garantizar el cumplimiento del calendario educativo, es decir, que van a estar garantizados los 180 días de clases. Ahora bien, el ítem aula fue una herramienta del gobernador de orden y estigmatización. Digo estigmatización porque he hablado con varios docentes que me cuentan que van a dar clases enfermos. Esto no solo va en contra de su salud sino que se pone en riesgo a los alumnos. Pero también se les ha garantizado a los padres el aprendizaje de sus hijos y tener un lugar seguro donde dejarlos cuando van a trabajar. Entonces, entiendo que tenemos que poner un equilibrio entre ambas demandas que son atendibles y entendibles. Así buscar la unión de padres, docentes y alumnos para que todos tengamos una educación mucho mejor en la provincia de Mendoza".

Ramón: "Nosotros proponemos la derogación lisa y llana del ítem aula. Esta mediada fue creada para que el director General de Escuelas reconozca su inutilidad para controlar a un pequeño grupo de docente que hizo trampa por un tiempo, y se metió a todos los docentes en la misma bolsa. Los docentes son la herramienta fundamental y deben tener un salario digno, cuidado por su salud y capacitación constante; no un ítem de castigo como los taleros que se usaban en la antigüedad. Se castiga a todos los docentes solo para lograr que estén frente al aula mientras que en las pruebas Aprender se ha demostrado que Mendoza es una de las peores en el país en materia de educación".

Suárez: "Proponemos mantener el ítem aula porque creemos que ha sido una medida beneficiosa para la comunidad en su conjunto. Ya que los padres y madres que llevan a sus hijos al colegio hoy se encuentran con el maestro frente al aula, eso no ocurría antes porque era un grupo de personas las que determinaban las políticas educativas, y esto tiene que ver con los gremios. Esta medida ha venido a sanear el sistema. Se debe aclarar que es una adicional al sueldo y, como tal, lo cobran quienes cumplen ciertas condiciones, las cuales se han flexibilizado con el tiempo con mayor comprensión. Fundamentalmente, entendemos que es una buena medida no solo porque le ha hecho ahorrar dinero al Estado, son cerca de mil millones de pesos en suplencias que no correspondían. Cuando uno tiene que llevar adelante una gestión en la función pública se toman muchas medidas que tienen que ver con el bien general y, a veces, ciertos interés particulares se ven perjudicados. Sin lugar a dudas, se mantendrá porque el no tenerlo no significa que va a mejorar la educación".

¿Cómo se van a incorporar las nuevas tecnología a la enseñanza?

Barbeito: "No sólo se necesitan insumos como computadoras sino que, además, se requiere de un mayor presupuesto para educación y que de esta forma las escuelas puedan llevar adelante las obras para poder tener conectividad, algo que parece muy sencillo de conseguir pero que, en la actualidad, muchas instituciones no tienen. Es necesario también que las licitaciones para realizar estas obras sean públicas y transparentes. También es necesario mayor capacitación que se implemente desde el nivel inicial y que este incorporado en la currícula. Esto resulta muy difícil si no se mejora el presupuesto en educación que se ha ido disminuyendo año tras año".

Sagasti: "Mi propuesta es muy simple ya que creo que la educación no puede analizarse en compartimientos estancos sino que tiene que tener tres ejes fundamentales. La primera, es garantizar el ámbito adecuado para que los alumnos y alumnas puedan aprender, esto tiene que ver con la infraestructura, es decir, que tengan baños en condiciones, calefacción y, por supuesto, conectividad; recién allí podríamos nosotros empezar a hablar de tecnología en las aulas. El segundo eje, tiene que ver con que los alumnos lleguen a las aulas, por eso firmé un acta acuerdo con quien posiblemente sea el futuro presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que se implmente el boleto educativo gratuito en todos los niveles de la educación. Y, finalmente, la permanencia de los alumnos en el sistema educativo, creo que este es el principal desafío, ya que en la actualidad en Mendoza casi la mitad de los alumnos no termina la secundaria. Hay muchas herramientas para lograr esto y una de ellas es la tecnología como herramienta pedagógica".

Ramon: "En Mendoza solo el 11% de las escuelas pueden ofrecer la jornada extendida y eso es una vergüenza. La jornada extendida no sólo puede garantizar la educación a través de la curricula, sino que su complementación con el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Para ello, es necesario una fuerte inversión por parte del Estado.

El segundo tema, es el respeto a los docentes con salarios dignos y capacitaciones constantes. Y, por último, lograr que toda la provincia tenga buena conectividad porque a unos metros de la Casa de Gobierno, en el Centro de Congreso y Exposiciones, uno tiene que ser mago para poder conectarse".

Suarez: "En Mendoza hay 1.300 colegios y para trabajar sobre la tecnología, primero es necesario mejorar la conectividad y tenemos que mejorarla e invertir en ello. Sin embargo, hoy más del 50% de las escuelas actualmente tiene conectividad. Cuando hablamos de educación y tecnología tenemos que plantearnos cómo vamos a preparar a los chicos. Existe la confusión de creer que hay que educar a los chicos en la tecnología actual y, en realidad, hay que educar en torno a la competitividad y adaptabilidad para lo largo de la vida. La educación ya no es hasta la universidad sino que es permanente. Si alguien piensa que, en unos años, va a poder trabajar con lo que aprenda de tecnología hoy, debe saber que será obsoleto. Por eso, tenemos que trabajar en competencias y habilidades para que los alumnos puedan en un futuro enfrentarse a un mundo cambiante, globalizado y cada vez más digital".