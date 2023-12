Mendoza ganará un diputado nacional más si se aprueba la Ley Ómnibus de Milei

Así, habría una nueva disposición en la que Mendoza ya no tendría 13 bancas parlamentarias, como hasta el momento -diez diputados nacionales y tres senadores-, sino que tendría 14, por la inclusión de uno más. Esta nueva fórmula es de circunscripciones uninominales y llevaría a ese órgano a tener aproximadamente 256 representantes, apenas uno menos que la composición actual. Debe tenerse en cuenta que estos datos son provisorios y realizados por especialistas, basándose en el último censo. No está establecido en el texto de la norma.

milei chelsea 1.jpg Este miércoles entró al Congreso el proyecto "Ómnibus" del Presidente.

Implicaría mayor representación para los mendocinos, que además serían los únicos cuyanos beneficiados por las modificaciones: San Juan pierde uno, San Luis dos y La Rioja pierde tres. Asimismo, Provincia de Buenos Aires será la más beneficiada si esto avanza y por lejos: de 70 diputados pasará a tener 97, habiendo ganado 27. CABA, por el contrario, perdería 8.

Cambios en el sistema político

Milei también busca modificar cómo se controla el financiamiento a fuerzas políticas en años electorales y quiénes pueden acceder a cargos electivos: entre los cambios que impulsó se encuentra, entre otras cosas, que no puedan ser candidatos quienes estén procesados por delitos de lesa humanidad, aun cuando sus penas sean o no factibles de ejecución. Es decir, se apliquen o no -por ejemplo, por situaciones de edad o salud-.

Tampoco podrán acceder a cargos públicos elegibles quienes sean directivos de empresas proveedoras del Estado, sea en el nivel nacional, provincial o a intendencias.

boleta única papel.jpg Como en Mendoza. La boleta única sería para todo el país.

A eso agrega que, si bien el Estado seguirá repartiendo fondos a los partidos para financiar sus campañas políticas, se constituirá un área en el Ministerio del Interior para controlar los gastos de esas organizaciones en los períodos electorales, debiendo éstas rendirle cuentas al Estado -algo que ya ocurre- acerca de cómo maneja esas sumas de dinero.

Además, como ya había anticipado el Presidente este viernes, cuando envió el paquete de leyes y llamó a extraordinarias, el texto busca eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y además establecer el mecanismo de Boleta Única en todo comicio.

De esta manera, una de las diferencias más palpables que tendría Mendoza es este cambio en su aporte a Diputados. Si es aprobado el proyecto, lo verá en las elecciones del 2025. Para ofrecer un ejemplo, de haber estado vigente en las generales de 2023, el beneficiado con la banca extra hubiese sido Cambia Mendoza: entraba Patricia Giménez, que fue segunda detrás del diputado Lisandro Nieri en la lista.

