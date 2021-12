Mema: "La premisa de Suarez es mantener el boleto del micro más barato de todo el país"

Si bien "todavía no está definido el porcentaje" de aumento del boleto, Mema confirmó que la gratuidad y los descuentos en los pasajes se sostenerán en los mismos sectores que hasta el momento: "Todo lo que está vigente ahora se mantendrá", aseguró.

La provincia asume el 67% del costo del valor del boleto del colectivo, según señaló el funcionaro. "La provincia viene con un esfuerzo enorme haciendo eficiencia en otros gastos para reasignarlos a éste y vamos a intentar seguir teniendo el boleto de transporte más barato del país. Vamos a tratar de que la suba sea tal que pueda ser absorbida por el ciudadano".

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (1).jpg El valor del pasaje de colectivo subirá en enero. El aumento podría darse en dos veces Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Si el valor ascendiera siguiendo el ritmo de la inflación, el boleto se iría a $37,50 pero la intención del Gobierno de Mendoza es que el porcentaje de aumento sea menor a ese 51% proyectado.

La definición del nuevo valor del pasaje se conocerá a mediados de enero. Una alternativa puede ser que el aumento se dé en dos veces.

Cómo afectará la caída del Presupuesto 2022 al transporte en Mendoza

Natalio Mema relativizó la falta de Presupuesto 2022 porque "ya tenía una baja de un millón de pesos respecto de los 28.000 millones que vamos a ejecutar este año".

"El presupuesto de este año se agotó en abril y aquí estamos, seguimos funcionando. No hay nada nuevo para nosotros. Lamentablemente nosotros tenemos en cuenta al hacer nuestras previsiones que lo que está escrito no necesariamente se cumple. Así que seguiremos en la misma situación que estamos ahora", señaló respecto de cómo será la asignación de partidas para las provincias.

"Vamos a hacer el esfuerzo máximo para que la tarifa no absorba la falta de recursos nacionales pero, de todas maneras, no creemos que vaya a haber tal falta. Lo que va a pasar en enero es lo mismo que pasó en mayo de este año cuando ya no había más presupuesto", explicó.