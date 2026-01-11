Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

mauricio macri y juliana awada Noviembre 2010. Casamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada. Instagram Juliana Awada

Una historia que nació en un gimnasio

El vínculo entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a finales de la década de 2000.

Se conocieron en septiembre de 2009 en un selecto gimnasio de Barrio Parque y tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.

Macri y Awada se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados y luego celebraron con una gran fiesta en la estancia La Carlota.

En octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio.

Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.

juliana awada Juliana Awada se mostró en las últimas horas en redes sociales junto a su hija y amigos en la Patagonia. Noticias Argentinas

Perfil bajo y refugio en el Sur

Durante los últimos años, Awada se mostró muy activa en sus redes sociales, compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales.

Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la noticia, la ex primera dama se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del ex mandatario.

La separación marca el final de una de las parejas más mediáticas del poder en Argentina, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el regreso a la actividad política opositora de Macri en los últimos años.