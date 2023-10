Massa calificó como grave lo sucedido con Insauralde y, además, echó a la gerenta del Banco Nación

Casi al mismo tiempo el líder de Unión por la Patria le pidió a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, el despido de la gerenta de la entidad, protagonista de otro escándalo al contratar por un alto salario a una numeróloga.

"Fue un error grave y la renuncia despeja la idea de que acá no pasa nada, mientras tanto Pepín (ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri) sigue mil días prófugo. Había que demostrar que no somos todo lo mismo", sostuvo Massa en declaraciones al canal C5N.