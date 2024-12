Más de 30 países participaron de la cumbre mundial de Transición Energética en Brasil

La necesaria transición energética reunió a líderes del mundo en Brasil

"La transición energética no es solo una opción sino una necesidad urgente. La Cumbre Mundial sobre la Transición Energética es una plataforma vital donde líderes y expertos se unen para compartir conocimientos y forjar un camino hacia un futuro sostenible”, explicó Jorge Brown, presidente del Global Institute for the Future y vicepresidente de la Advanced Leadership Foundation.

Esa necesidad urgente de transformar nuestros sistemas energéticos para abordar los desafíos del cambio climático y fomentar un desarrollo económico inclusivo reunió a destacados panelistas quienes compartieron sus conocimientos sobre las mejores prácticas y las innovaciones en el ámbito de la energía limpia.

cumbre transicion energetica 2.jpg Jorge Brown, presidente del Global Institute for the Future y vicepresidente de la Advanced Leadership Foundation.

“Tenemos la obligación de transformar desafíos en oportunidades y garantizar un legado de energía limpia para las generaciones venideras”, agregó Brown, quien además subrayó la importancia de la “profunda colaboración del sector público, fundamentalmente del tercer sector y las empresas”.

Se abordaron temas como la implementación de energías renovables, la eficiencia energética y el papel del hidrógeno verde como vector clave en la transición. Pero también se debatió sobre las políticas necesarias para garantizar que este proceso de transición sea inclusivo y equitativo, beneficiando a todas las comunidades.

La secretaria de Relaciones Internacionales de Ceará, Roseanne Medeiros, destacó la importancia de este encuentro señalando que Ceará se posiciona como líder en la transición energética en América Latina: "Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la innovación y esta Cumbre es una oportunidad invaluable para intercambiar ideas y forjar alianzas que impulsen el cambio".

En el cierre de la Cumbre, se firmó la Declaración de Ceará, un documento activo al cual adhirieron Gibraltar; Paraguay; las provincias argentinas Córdoba y Neuquén; el ex presidente de Túnez, Mehdi Jomaa; la ex mandataria de Ecuador, Rosalia Arteaga; el ex presidente de Costa Rica, Juan Alvarado; el ex mandatario de Eslovenia, Danilo Turk; la congresista de Estados Unidos, Linda Sánchez y el Secretario de la OCDE, Ángel Gurría, entre otros.

cumbre transicion energetica.jpg

“La Cumbre Mundial sobre la Transición Energética no solo es un espacio para el diálogo, sino también un llamado a la acción. Los participantes están invitados a colaborar en la creación de un futuro energético que no solo sea sostenible, sino que también promueva la justicia social y el bienestar económico”, concluyó Jorge Brown.