Martín Menem: "Me cuesta creer que no le vayamos a dar al Presidente la Ley Bases tal cual la pidió"

El riojano aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la cámara que preside y si bien planteó que tiene una idea de los cambios, le “costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto”. “La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes”, vaticinó.

“Lo que hay que definir es cuáles cambios de los que se aplicaron en el Senado aceptamos y cuáles no”, afirmó en diálogo con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa a Pasa, y agregó: “Vamos a tratar de que no haya dinamismo en el cambio de voto. Creo que vamos a andar muy bien”.