Martín Menem defendió la reforma laboral: "Uno no va a empezar ni terminar en el mismo lugar toda la vida"

Martín Menem, el futuro de la Cámara y las comisiones

En medio de versiones sobre posibles cambios, Menem reiteró que la Presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que ocupa desde diciembre de 2023, corresponde al oficialismo.

“El 10 de diciembre empezamos a evaluar cómo se asignan las comisiones. Vamos a tener más presencia. A la hora de dictaminar, LLA empieza a ser un actor importante. No vamos a saber qué hacer con tantos diputados, venimos con mucha escasez”, concluyó con optimismo sobre la nueva composición del bloque libertario.

Fricciones internas, en segundo plano

En otro pasaje, Menem admitió la existencia de matices en La Libertad Avanza (LLA). Si bien intentó minimizar el conflicto como “diferentes puntos de vista” sobre la misma realidad, pidió mantener los debates “adentro del vestuario” y no exponerlos “a cielo abierto”.

“Algunos le dicen internas. Son diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad. No creo que todos pensemos lo mismo de cómo encarar una situación”, sostuvo, y amplió su autocrítica: “Tal vez la autocrítica es que esas diferencias de criterio se dieron a cielo abierto. No está bueno, tenemos cosas para corregir”.

En contraste, destacó la labor de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y remarcó el trabajo de su primo, Eduardo "Lule" Menem, a quien definió como “el brazo ejecutor, encargado del armado artesanal” de la estructura política. “Se pasó una elección, fue exitosa, pero con la misma humildad tenemos que replantear decisiones a tomar. Bilardismo puro”, cerró.

Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Mitre.