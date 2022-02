Martín Aveiro aseguró que Alberto Fernández está a favor de Portezuelo del Viento

También dijo el cacique tunuyanino: "Yo no creo que Alberto Fernández quiera perjudicar a Mendoza y favorecer a otra provincia. Él quiere que la obra se haga porque sabe la cantidad de empleo que generará. Mucha gente se anotó para trabajar. Es una obra maravillosa que traería muchos años seguidos de producción y desarrollo económico".

No lo han convocado

El intendente contó que "a mí no me han llamado ni a ninguno de los intendentes del partido. Pero siempre hemos estado a favor de la obra porque sabemos lo que significa como también sería con Los Blancos en el Valle de Uco, con la diferencia de que no hay que discutir con ninguna otra provincia".

"Lo que desconocemos es la letra chica de todo esto. Espero que el Gobierno nos llame y nos informe: con gusto vamos a ir", cerró Aveiro sobre el tema Portezuelo del Viento.

Qué piensa de la Boleta Única

En una nota en Radio Nihuil, Martín Aveiro consideró que la Boleta Única, que se debate en la Legislatura, "necesita un periodo de prueba. No debería usarse en una elección de Poder Ejecutivo. Hay provincias en las que se ha tardado 15 años para que funcione como debe funcionar".

Luego propuso: "Deberían tomarse escuelas para prueba piloto, una por departamento y después ya en las elecciones de 2025 avanzar".

"Es positivo -opinó- pero también hay cosas negativas. Hablan de Boleta Única pero pe damos a la gente un botón para poner lista completa. Eso se debe corregir".

Por último instó a debatir otros temas relacionados con elecciones: "Se puede bajar también el costo de la política con las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Nosotros tuvimos una PASO sin PASO porque en el peronismo no hubo oposición y obligamos a la gente a ir a votar. Eso también hay que discutirlo".