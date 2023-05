Mariana Juri pidió averiguar si hubo aportes del Ejecutivo para el acto de Cristina en Plaza de Mayo

Mariana Juri sobre Alberto Fernández 2.png La senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri, cuestionó la realización de un acto kirchnerista durante una fecha patria, en un lugar emblemático para todos los argentinos, como lo es la Plaza de Mayo.

Sobre los fondos del acto

El pedido de informe dirigido al jefe de Gabinete tiene que ver con la posible utilización de fondos públicos para organizar el acto del 25 de Mayo.

Queremos conocer si existieron o existirán aportes públicos para el acto anunciado por el Gobierno nacional y los principales dirigentes kirchneristas. Claramente no es una conmemoración patria, sino que se trata de un acto partidario que no corresponde que el Gobierno financie. Es alarmante el manejo discrecional que realiza de los fondos públicos esta gestión en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas

Sostuvo que el dinero público debe destinarse a reducir la pobreza, mejorar la seguridad y elevar la calidad de la educación pública, "pero es lógico que un Gobierno sin rumbo confunda las prioridades, más si maneja discrecionalmente los fondos a las provincias sin importar criterio ni federalismo alguno", sumó.

Hay que recordar que la senadora nacional presentó varios proyectos que buscan establecer criterios objetivos de distribución de fondos provinciales, limitando la arbitrariedad de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y las Transferencias No Automáticas, en las que Mendoza es la provincia con menor cantidad de fondos recibidos.

El enojo de Mariana Juri

Juri se mostró muy enojada por la organización del acto kirchnerista.

Opinó que están partidizando un día y un lugar que "nos pertenece a todos los argentinos. Necesitamos actos de unidad, especialmente en esta fecha y en momentos de tanta crisis. Evidentemente, la máxima kirchnerista del ‘vamos por todo’ también incluye a hitos históricos”.

Manifestó, además, que "el Gobierno nacional y referentes kirchneristas impedirán a los argentinos concurrir al espacio emblemático de la Revolución de Mayo debido a este mega acto político".

También dijo que el hecho de llenar la plaza de militantes en detrimento de ciudadanos será el resultado de un acto que "nos preocupa también por lo fastuoso. En medio de una crisis económica que golpea con dureza a trabajadores, familias y pymes, el kirchnerismo invierte millones en un acto partidario”.