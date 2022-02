Mariana Juri cruzó a Cabandié por el manejo del fuego: "A Mendoza no nos han mandado ni un peso"

“Cabandié nos respondió que nosotros no habíamos solicitado ese dinero, pero la verdad es que se viene pidiendo hace bastante tiempo. En concreto, hay requerimientos hechos el 3 de septiembre y el 15 y 28 de octubre, sin ningún tipo de respuesta”, dijo este jueves Juri a Diario UNO. “Asegura que está en diálogo con nuestra Secretaría de Ambiente, pero sólo hablaron con Mingorance (quien encabeza esa dependencia) de un mecanismo para asignar esas herramientas, nada concreto”, sumó.

Es cierto, el encuentro entre Humberto Mingorance y el funcionario de Alberto Fernández se dio hace unos días, en una de las últimas reuniones del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Allí, según cuentan desde el Gobierno, le reiteró el pedido para que Mendoza percibiera esos medios, tal como exige la legislación vigente.

incendios-corrientesjpg.jpg Los incendios en Corrientes ya consumieron casi el 10% del territorio provincial.

Aunque no hay un criterio exacto que establezca los porcentajes que deben enviarse para el manejo del fuego, los fondos que la Nación brinda a las provincias se rigen por criterios de riesgo ígneo y se van asignando de acuerdo a las alertas. A pesar de que algunos sectores del territorio mendocino tienen altas probabilidades de generar focos como los que azotan el Litoral, la llegada de ese dinero -por ahora- se hace esperar.

“No sólo pedimos fondos, ni siquiera mandan materiales”, siguió Juri. “Más allá de que algunas jurisdicciones lo han recibido, ayer (por este miércoles) fue un reclamo bastante general, de varios que todavía lo están esperando. Y no es que falte, porque la verdad es que hay mucho dinero en el fideicomiso del Manejo del Fuego. Eso es parte del enojo que sentimos”, cerró.

Arde Corrientes

El Senado se llenó de acusaciones cruzadas durante la presentación del ministro. Cabandié llegó por la tarde al Congreso para dar explicaciones sobre lo que está pasando y cómo lo está abordando el Gobierno, pero además debió defender su propia figura de las duras acusaciones que le lanzan tanto desde aquella provincia como desde la oposición. Desde falta de conocimiento técnico para ocupar el cargo, hasta indolencia con las pérdidas de quienes viven en la zona, fueron algunas de las críticas que buscó sortear.

“Nosotros ofrecimos medios aéreos a la provincia por primera vez el 23 de enero. El primer pedido que nos hicieron fue recién el 5 de enero, y ahí enviamos los aviones. No tenemos competencia originaria, se sabe que somos un país federal. Hay responsabilidades nacionales y responsabilidades federales”, contestó, apuntando claramente a una presunta negligencia del gobernador radical Eduardo Valdés.

acabandie.jpg Cabandié en su llegada a Corrientes: "Vamos a destinar 300 millones de pesos para ayudar a frenar los incendios".

Además, el funcionario aseguró que destinarán $300 millones para comprar equipamiento que pueda ayudar a las brigadas provinciales y apuntalar el operativo que viene combatiendo los incendios desde hace un mes. Para dimensionar esa cifra, hay que tener en cuenta que la caja del Plan Nacional de Manejo del Fuego ostenta 3.000 millones de pesos. Es decir, se enviará un 10% de todos los fondos con los que cuenta esa dependencia.

“No nos dejó conformes su explicación”, apuntó Juri. “Fue una justificación atrás de otra. Dijo que era culpa de los productores que prendieron fuego, del Gobernador que no accionó antes, de la Justicia porque que no multó a los que iniciaron esos focos. O sea, todo lo que dijo era para demostrar que no tenía la culpa él”.

Con ese nivel de crispación quedaron los ánimos en la Cámara de Senadores. Tampoco la desgracia que vive el pueblo correntino pudo acercar las posturas y el encuentro terminó en un cruce de denuncias. A los planteos de Juntos por el Cambio, el oficialismo contestó con la misma dureza. José Mayans –por ejemplo-, el jefe de la bancada oficialista, dijo que “todo esto es un cruce de chicanas. ¿Dónde estaba Valdés mientras la provincia se prendía fuego? En Punta del Este, paseando en short. ¿Cuál es su autocrítica? Ninguna”. Nadie se fue satisfecho de la exposición.