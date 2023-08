María Eugenia Vidal en Mendoza: Tanto Cornejo como Suarez hicieron un gran trabajo

►TE PUEDE INTERESAR: La solución al eterno drama de cruzar a Chile, según los 5 candidatos a gobernar Mendoza

"Macri demostró ser un buen presidente no solo en la Argentina sino en el mundo. No podemos prescindir de sus vínculos internacionales y experiencia", afirmó en Nihuil.

Maria Eugenia Vidal Mendoza Nihuil 2.jpg María Eugenia Vidal pasó por Mendoza a días de las PASO 2023 que definirán los candidatos a presidente. Paula Jalil

El apoyo de Vidal a Cornejo en Mendoza y a Larreta en el país

María Eugenia Vidal aterrizó este lunes en una provincia en la que el candidato a gobernador de Cambia Mendoza ya adelantó su voto por Patricia Bullrich, así como ella lo hizo con Horacio Rodríguez Larreta.

"Con enorme libertad nos expresamos en Juntos por el Cambio", analizó a pesar de que la interna entre los dos precandidatos a presidente del frente fue tomando temperatura con el correr de los meses.

"El PRO siempre ha defendido la libertad de expresarse y esto es una competencia para definir quién será el titular pero el equipo seguirá siendo el mismo", le bajó el tono.

"Es una PASO muy competitiva y por eso se generan tensiones, pero no tengo dudas de que estaremos unificados", dijo y ratificó sobre el búnker único: "El 13 a la noche nos van a ver a todos juntos".

En Mendoza tiró: "Ojalá que Cornejo sea gobernador en Mendoza porque tanto él como Rodolfo (Suarez) han hecho un gran trabajo; y eso no tiene nada que ver con mi apoyo a Horacio".

Al ser consultada sobre su futuro político y los rumores que la ponen en el lugar de Jefa de Gabinete de un posible gobierno de Larreta, Vidal dijo: "No acordé ningún cargo. Tengo dos años más en la Cámara de Diputados salvo que ellos (Larreta o Bullrich) me necesiten en otro lugar, porque todos los que estamos en el equipo tenemos que estar a disposición".

Por qué banca a Larreta

"No hay salidas mágicas ni fáciles, ni es una cuestión de carácter. Creo que la persona es Horacio Rodríguez Larreta y por eso le di mi apoyo", dijo María Eugenia Vidal en Nihuil.

"Hay una Argentina que no se rinde y esa es la que me convenció de que se puede y que tenemos con qué. La de los docentes que quieren enseñar, creo que esa es la que nos va a sacar adelante con un equipo de gobierno que sepa a dónde quiere ir; porque hoy lo peor es no saber qué va a pasar la semana que viene. Esa política de incertidumbre tiene que cambiar por una que devuelva la paz y la tranquilidad; y eso no se hace a las trompadas y a los gritos", agregó.

"Más que enfrentándonos en la calle, lo que hay que cambiar son las reglas que les dan poder a los sindicalistas, como hicimos en Buenos Aires al eliminar la reelección indefinida de los intendentes o la jubilación de privilegio para los gobernadores", agregó sobre el cómo dar una vuelta de rumbo en el país.

"Tenemos que sacar una ley para que el sindicalista tenga que presentar su declaración jurada; hay que sacarles los planes a los Grabois de la vida", cuestionó subiendo al ring a uno de los precandidatos del frente Elegí.

"El poder actual gana votos con ese sistema porque después están en las listas del kirchnerismo y así ganan tener a una población sometida que cree que pierde el plan si no va a la marcha", agregó.

Y pidió a los ciudadanos ejercer su derecho- obligación al voto: "El domingo hay una oportunidad porque los políticos nos callamos y los que hablan son los ciudadanos con su voto".