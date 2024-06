Marcelino rechazó la alianza con liberales y tildó a la Ley Bases de "mamotreto invotable"

A esa ley, Marcelino la catalogó como "un mamotreto invotable porque se manda prácticamente la suma del poder público en una sola megaley".

juri suarez ley bases.jpg Los senadores radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez dieron apoyo al dictamen del oficialismo para el tratamiento de la Ley Bases y votarán a favor.

"La gente podrá valorar o no la tarea que hacemos desde la oposición constructiva. Y digo 'no' porque el problema argentino es básicamente el populismo, que tiene un componente de pensamiento mágico que indica que algunos pocos todo lo pueden en forma casi espontánea y milagrosa; y eso no existe", señaló el legislador.

Y consideró que se pasó de un populismo de izquierda a uno de ultraderecha, con motosierra incluida.

"Yo creo que el gobierno se equivocó en estrategia", opinó y agregó: "Apenas asumido, hubiera mandado un paquete de tres o cuatro leyes fundamentales, entre ellas las leyes laborales, la de RiGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), pero uno que no le dé todas las ventajas a los evasores, sino que verdaderamente apueste a recuperar lo que se ha evadido, y que también apunte a la producción".

Y así, cree que antes de fines del año pasado, el Gobierno hubiese tenido leyes aprobadas.

Marcelino criticó la falta de gestión de Javier Milei

"Yo estoy deseando que salga la Ley Bases con modificaciones, aunque me parece insuficiente, pero para que se ponga a gobernar", dijo.

"Porque hasta ahora ha demostrado una impericia en la gestión. Uno puede tener ideales, puede tener teorías, pero cuando tiene que llevarlos a la práctica es cuando en la cancha se ven los pingos. Y creo que son 32 funcionarios mayores, incluido el Jefe de Gabinete, los que ya han renunciado", aportó.

"Ha demostrado muchísima impericia en el manejo de la importación de gas y de combustible", dio como ejemplo.

Y siguió: "Gobernar no es solamente tuitear. Gobernar es ponerse y tratar o por lo menos mitigar los problemas que nos aquejan o acusen como sociedad".

Entre los cuestionamientos, Iglesias agregó el del parate a la obra pública: "Fue un disparate".

Variante-Palmira.jpg Vialidad Nacional retomó a ritmo lento la Doble Vía a San Juan y la Variante Palmira que estaban paralizadas.

Con su experiencia advirtió que "los costos sobrevinientes de una parálisis en una obra pública, después son mucho mayores. Y además -dijo- también es un disparate pensar que toda la obra pública puede ser costeada con un retorno".

Como positivo, destacó que Milei haya podido plantear la necesidad de transformaciones. "Me frustra, por ejemplo, que en la reforma laboral no se castigue a aquel que bloquea la industria, que no se haga voluntaria la cuota de afiliación, porque en definitiva es seguir dándole el poder a la CGT".

"El mérito de él es que sigue teniendo confianza, pero lo que veo es un gran déficit de gestión", agregó y concluyó: "De hecho, muchas de las personas que se han retirado del gobierno parecían del círculo rojo de la íntima confianza del más profundo conocimiento de esto que se llaman los libertarios, y que yo creo es una deformación creo que perversa del liberalismo".