Fernández Sagasti había hablado en el foro sobre agroecología y bioinsumos y la necesidad de cuidar la salud de los productores y apuntó a un problema que necesita respuesta en el corto plazo. “El tema del agua todos los años se agrava y falta infraestructura e inversión del gobierno de la provincia, no solo para la impermeabilización de los canales sino también darle una mano a los productores para que dentro de sus fincas puedan regar mejor y con tecnología, algo que no es imposible, implica una decisión política de un gobierno que sin embargo, mira con la nuca a los trabajadores”, asestó.

Marcelino Igleasias agregó sobre los dichos de la Senadora que "este año el aporte de nuestro municipio (Guaymallén) va a ser superior a los 110 millones de pesos y no recibimos un centavo del gobierno nacional como sí lo reciben los municipios amigos de ellos. Esto demuestra el poco apego a la verdad que tiene el Frente de Todos y su candidata, Fernandez Sagasti. Nada les cuesta mentir, mentir, y mentir, sin ponerse colorados y sin reconocer lo realizado. Encima y con toda la caradurez del mundo, dice que nuestro gobernador mira con la nuca a los productores. Solo slogans carentes de contenido y de verdad. Por algo, la zona rural de Maipú donde historicamente el PJ y sus variantes ganaban cómodos, ahora pierden. La gente no come vidrio, como dice la diputada Fernanda Vallejos.