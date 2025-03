Manuel Adorni será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza

"Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había expresado Adorni, en diálogo con el canal porteño TN, sobre la posibilidad de competir en las elecciones de CABA, sobre todo después de que Jorge Macri decidiera desdoblar los comicios en ese distrito electoral.

La apuesta fuerte de los libertarios es ganarle al PRO el gobierno porteño, el cual ha sido gobernado por el partido amarillo en los últimos 18 años.