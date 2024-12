Hebe Casado: "Milei está haciendo lo que a la gente PRO nos hubiese gustado que hiciera Macri"

El arranque de la entrevista con Hebe Casado

Casado agotó reuniones en el arranque de la semana "corta", organizó una exposición del ministro de Salud para este jueves post feriado y se refugió en su tierra, hacia donde partió antes del amanecer del 24 de diciembre para compartir la Navidad con su familia.

En charla con Diario UNO, analizó su primer año como vicegobernadora y presidenta del Senado.

-¿Cómo es el balance de gestionar la Legislatura en un año de ajustes y recortes?

-Arrancó con mucha incertidumbre por lo económico y el recorte de subsidios, pero en el camino se fueron acomodando las cargas y terminamos el año pudiendo mostrar logros. En la gestión sancionamos 100 leyes, con amplia mayoría y consenso político, de muestra valga recordar que sólo tuve que desempatar una vez.

En cuanto al plan de productividad y reducción de gastos, tengo que decir que fue duro, porque apenas iniciamos la gestión nos encontramos con 80 personas del personal temporario que se habían tutelado con algún sindicato para evitar que se les diera de baja, cuando eran cargos políticos que debieron irse con gestiones anteriores. Nosotros lo judicializamos y esta semana la Justicia nos dio la razón y en estos días nos confirmaron que a 5 de ellos se les dio de baja de esa sindicalización y vamos a seguir aportando pruebas para el resto de los casos.

-Pero además de la Casa de las Leyes, le tocó estar al frente del Ejecutivo varias veces. ¿En qué políticas pudo influir?

-Alfredo tuvo que viajar mucho este año y además él me ha permitido participar de varias reuniones de gabinete. Desde mi lugar quise influir en temas relacionados con la minería y con salud, y creo que en ambos podemos mostrar buenos resultados.

En la Legislatura aprobamos la reforma del Código de Procedimiento Minero y las 38 Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de exploración de Malargüe, y en salud aprobamos el paquete de 26 leyes que reforma todo el sistema. Colaboré con el ministro Rodolfo Montero puntualmente en materia de Salud Mental, que es la epidemia que nos dejó la pandemia, mejoramos el capital humano que trabaja en esa área, la cantidad de guardias en los distintos departamentos y por primera vez se le asignó a Salud Mental por ley una parte de los Ingresos Brutos de lo que genera Juegos y Casinos. Es más, este jueves Montero vendrá a hacer un balance de todo lo que se ha conseguido con esas 26 leyes.

-Hablando de Salud Mental, Anabel Fernández Sagasti la incluyó en las 7 promesas que Cornejo no cumplió...

-Fernández Sagasti está desinformada. Nunca se ha hecho lo de este año para Salud Mental, tanto en los hospitales polivalentes como en los dedicados a eso como el hospital Carlos Pereyra y El Sauce. Y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo personal que se dedica a eso. Me parece que la senadora vive más en Buenos Aires que acá y por eso no lo sabe.

Hebe Casado, la que acuerda con la oposición

-Usted es picante en las redes, pero en la Legislatura parece más dispuesta al consenso con la oposición. ¿Qué relación tejió con los intendentes? Se sabe que de eso depende el éxito o el fracaso de muchos proyectos...

-Independientemente de los partidos, hemos trabajado muy bien con todos los intendentes opositores. Incluso con Omar Félix, que es más abierto que su hermano, tanto para trabajar como para comunicarse. Eso con Emir era imposible, pero con Omar se puede.

Jerónimo Shantal, Celso Jaque y Hebe Casado.jpeg Hebe Casado junto al intendente peronista Celso Jaque (Malargüe), y al director de Minería, Jerónimo Shantall.

También con Celso Jaque hemos trabajado muy alineados y en conjunto el proyecto del Distrito Minero Malargüe Occidental, y con (Matías) Stevanato y (Edgardo) González de Lavalle se han acordado varios proyectos. Es más, con Alejandro Morillas (La Unión Mendocina), de San Carlos, hemos avanzado en proyectos de turismo y en las obras de Irrigación que se anunciaron recientemente. Con él se puede tejer una gobernabilidad distinta a lo que se pudo hacer con (Jorge) Difonso o (Rolando) Scanio.

La relación de Hebe Casado con el PRO local y cómo ve las alianzas electorales

hebe casado gabriel pradines.jpg En la interna del PRO, Hebe Casado enfrentó a Gabriel Pradines y perdió en esa puja la chance de presidir el partido en la provincia.

-¿Cómo se entiende que pueda acordar con la oposición y se le dificulte tanto hacerlo con sus pares del PRO local?

-Se entiende porque en esa interna se cruzaron límites que no debieron cruzarse. Se me sometió a un hostigamiento permanente, no sólo en lo político, también en lo personal. Se hicieron falsas acusaciones, degradaciones. Se hizo trampa en una elección interna, todo eso hizo que lleguemos a esta situación irreconciliable, porque yo no pienso olvidarme de mis convicciones.

-Pero la máxima dice que en política todo es posible, y ante un año electoral todo se puede acordar... ¿No ve posible un futuro acuerdo con Omar De Marchi? ¿No se podría dar la foto de la reconciliación?

-No, a esa te la debo.

-Y a nivel nacional, ¿dónde se ve jugando en este 2025? Usted y su sector del PRO son parte de Cambia Mendoza, pero desde ese frente aún no definen si se aliarán o no con La Libertad Avanza; y por otro lado su jefa política, Patricia Bullrich, es parte del Gobierno y jugará con ellos...

-Yo la seguiré a Patricia Bullrich porque es mi referente en el partido. Además, hay que decir que Javier Milei está haciendo lo que la gente del PRO hubiésemos querido que hiciera Mauricio Macri, por eso acompañamos a este gobierno. Con el PRO Libertad pensamos en ir juntos a las elecciones porque queremos el mismo modelo de país, sin la necesidad de tener que pedir o negociar otras cosas como sí ocurre con otros sectores. En la provincia todavía es una incógnita, pero hay una gran posibilidad de que vayamos juntos con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza porque son más las cosas en común que las diferencias.

-Y en ese caso, usted pujaría por que alguien de su equipo aparezca en las listas de Diputados Nacionales y legisladores provinciales...

-Bueno, uno siempre quiere que participe y entre en juego esa gente que viene trabajando en el equipo. Tengo que decir que en la interna del PRO nosotros ganamos en 12 de los 18 departamentos y entre esa gente hay dirigentes muy reconocidos en sus comunas. Por tanto, hay muchos a los que se los puede impulsar para ir en las listas.