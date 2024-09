Manuel Adorni se metió en el cruce tuitero entre el presidente Javier Milei y Cristina Kirchner

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se metió en la pelea entre el presidente Javier Milei y una de las máximas referentes del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. "No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la “falacia de la pista falsa” al aún no haber mostrado su título", afirmó.