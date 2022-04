Luis Petri propuso llamar a un plebiscito para volver a debatir sobre minería en Mendoza

"Ya en el 2011, cuando se debatía el proyecto San Jorge - que quedó trunco-, solicité una consulta popular en la Legislatura", dijo Petri recordando el proyecto de ley (expediente 58.299) con el que ya en su paso como diputado provincial pretendía que la discusión minera sea sometida a la voluntad popular.

"Es indispensable que se involucre a la sociedad porque se trata de un plan económico y productivo que define el perfil de la sociedad misma", argumentó el dirigente radical agregando además que "la política no ha tenido hasta ahora la capacidad para resolver" el tema.

"Cuando vas a plebiscitar -explica Petri- presentás las dos posiciones (en contra y favor de la reforma de la 7.722 que permita la explotación de la minería metalífera con sustancias prohibidas hasta ahora). Tenemos que, en este tiempo, empoderar a los ciudadanos para que puedan tomar la decisión" con conocimiento de causa.

Justamente Rodríguez, en su charla con este diario, reconocía que una de las fallas de imponer la reforma en la Legislatura en 2019 fue desconocer el espíritu del pueblo mendocino respecto de la minería en Mendoza.

En ese mismo sentido, Petri refiere que "desde la política, desde los sectores a favor y los sectores en contra se debe empoderar al ciudadano para que sepa cuál es el plan, qué tipo de minería queremos o no queremos y dónde, con qué reaseguros y con qué condiciones ambientales".

Decirle sí o no a la minería no puede ser "una decisión de un grupo de personas (legisladores) ni tampoco una manifestación, que por mayor que sea, no representa a la sociedad toda de Mendoza".

Cómo mejorar la matriz productiva de Mendoza

"La gran apuesta en Mendoza debe ser la industria del conocimiento", opina Luis Petri de hoy hacia el futuro, teniendo en cuenta que la Provincia necesita expandir su matriz productiva.

"Mendoza tiene que ser el Silicon Valley de Argentina", dice con convicción haciendo un paralelismo con el área en el que tienen sus sedes muchas compañías emergentes y globales de tecnología como Apple, Facebook y Google. Y se apoya en el modelo California que considera tiene que ser un "espejo" para la Provincia: "Tiene clima, terreno, vitivinicultura y capacidades similares a las nuestras. Es la referencia inmediata".

El Gobierno local coincide en gran parte con Petri y es por ello que el subsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, Alejandro Zlotolow, dijo hace apenas un mes que "el conocimiento es uno de los pilares de la actual gestión de Rodolfo Suarez".

Polo TIC.jpg El Polo TIC ubicado en Godoy Cruz es uno de los puntos que se busca fortalecer para seguir desarrollando la Economía del Conocimiento.

Para argumentar sus dichos, destacó desde el polo TIC en plena Vendimia 2022 que “Mendoza ha crecido casi el doble que la Nación en la generación de empleo relacionado con la economía del conocimiento”.

Pobreza en Mendoza

A esa falta de desarrollo, se suma que hoy Mendoza "sufre las consecuencias macroeconómicas del país que atraviesa una crisis enorme con una altísima inflación que impacta en todas las familias".

"El Gobierno nacional echa culpas pero no da cuenta de que la inflación licua el salario y las jubilaciones y que ha habido una emisión descomunal con el 'Plan Platita' que generaron para ganar una elección", reclama Petri y agrega que es la inflación "la máquina de generar pobres".

Los últimos indicadores de la economía mendocina señalaron que la pobreza escaló en el segundo semestre del año pasado al 44,6% en el Gran Mendoza. Más allá de la macro que afecta a todas las provincias, "Mendoza puede tomar medidas para impactar en esos números como la atracción de inversiones para generar empleo genuino", dice Petri.

pobreza en mendoza.jpg

Y vuelve a traer a colación a la industria del conocimiento, como una de las maneras de hacerlo. "Para eso hay que trabajar en el sistema educativo, para que los chicos salgan del secundario con conocimientos acordes a lo que exige el mercado laboral, sabiendo inglés y programación, mínimamente", consideró.

¿Sigue en carrera para ser gobernador de Mendoza?

Si bien Luis Petri ha dicho en varias ocasiones que tiene ganas de ser gobernador de Mendoza y ya está caminando la Provincia en función de ello, en diálogo con Diario UNO reconoció que tiene "la vocación pero no es el momento de hablar de ello".

"No es momento de discutir nombres sino propuestas, proyectos de Provincia", dijo sin querer ahondar en precandidaturas ni especulaciones de cara al 2023. Lo que sí advirtió fue que "hemos tenido una buena administración con Cornejo, un buen manejo de la pandemia con Suarez y ahora necesitamos ejecutar un plan de transformación de Mendoza".

Reiterando sus deseos de no hablar de nombres posibles para las elecciones del año próximo, Petri recalcó que hoy por hoy "los mendocinos están esperando ver cómo van a resolver sus problemas y no quiénes".