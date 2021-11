Luis Juez amenazó violentamente al presidente Alberto Fernández

Te puede interesar: Naranja X busca 600 argentinos: hay sueldos de $230.000 (cómo postularse desde Mendoza)

El diputado nacional y candidato a senador por Córdoba de Juntos por el Cambio, Luis Juez, volvió a dejar salir su violencia y, esta vez, su falta de respeto a la investidura presidencial con otro exabrupto repudiable contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández a quien le respondió por la frase del jefe de estado sobre Córdoba. "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy", amenazó el legislador a Alberto Fernández durante una entrevista radial.

https://twitter.com/Metro951/status/1457699007401181184 #HTH | @ljuez sobre los dichos del presidente: "No me calentes la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy".



Escuchanos en https://t.co/0uerGWi213.

Escribinos con el hashtag #HTH. pic.twitter.com/l6WKmRjsSP — Metro 95.1 (@Metro951) November 8, 2021

Juez había sido consultado por la declaración del presidente durante una recorrida de campaña por Córdoba, donde manifestó que la provincia debía integrarse a país. Fuera de si, el legislador macrista amenazó con golpear al mandatario. "No me calentés la oreja porque lo voy a cagar a trompadas hoy. Qué querés que te diga. Pone en duda el audio y a la noche lo niega. Pero bueno, es Alberto Fernández. Qué tipo patético", lanzó con total falta de respeto. "Me encantaría llevarlos a él y a Cristina a cococho para que vean lo que es Córdoba. La plata que ganamos para que él reparta planes", siguió para volver a calificar a presidente de la Nación de "payaso".

Te puede interesar: Horror en un partido de básquet en La Plata

La frase de Alberto Fernández tuvo muchas repercusiones y hasta el mundo presidente tuvo que compartir en su cuenta de Twitter un post del senador Carlos Caserio para mostrar el video completo de su declaración. "Basta de mentiras. El Gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba. Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados de las palabras del presidente", pidió Caserio en un tuit.

Los antecedentes violentos de Luis Juez

No es la primera vez que el también exintendente de Córdoba expresa sus intenciones violentas contra funcionarios de Gobierno nacional. En junio pasado, el agredido fue el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien también quería golpear. "Cuando lo veo me dan ganas de cagarlo a trompadas. Es un pedante y un pelele”, había lanzado en esa oportunidad. También había cuestionado el cargo que ocupaba el ahora Canciller. “No puedo creer que sea jefe de Gabinete, es cada vez más pavote”, definía.

En aquella ocasión, Cafiero respondió con mucha altura a los agravios del violento legislador cordobés: "Hay dirigentes de la oposición que no toman real dimensión de lo que dicen. Declaraciones así contribuyen a generar en la Argentina una cultura política de odio e intolerancia. La violencia nunca es el camino".