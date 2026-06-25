Lucas Aguilera habló tras recuperar su libertad y pidió "seguir luchando por una Palestina libre"

"Con sólo imaginar que hace más de 80 años que días así todos los días los palestinos sufren el asedio del gobierno sionista de Israel, eso es lo que nos dio fuerza", afirmó.

El mendocino destacó el vínculo con los otros 9 activistas

El activista también destacó el vínculo que construyó con el resto de las personas que permanecieron detenidas junto a él, pese a las diferencias de idioma y nacionalidad.

"Éramos de países distintos. Yo no hablo inglés, uno habla italiano, el otro inglés y nos supimos comunicar, nos supimos sacar la fortaleza de adentro y salimos adelante, nos unimos", relató.

A partir de esa experiencia, Aguilera hizo un llamado a la unidad entre los pueblos.

"Eso es lo que tienen que hacer los pueblos del mundo. Más allá de los idiomas, más allá de las culturas, más allá de las religiones, hay que unirnos contra estos imperialismos que hacen tanto daño a los pueblos", sostuvo.

También afirmó que ese grupo de 10 personas decidió identificarse como "Los 10 del Magreb", en referencia al lugar donde permanecieron privados de la libertad.

"A nuestro grupo le llamamos Los 10 del Magreb. Somos los 10 del Magreb que sobrevivimos a esa prisión, que sobrevivimos a un secuestro", expresó.

Sobre el final de su mensaje, el mendocino aseguró que, tras recuperar la libertad, continuará militando por la causa palestina.

"Ahora estamos libres y esa libertad nos va a dar para seguir luchando por una Palestina libre", concluyó.

Los mendocinos fueron liberados tras un mes detenidos en Libia

Lucas Aguilera y Paula Giménez recuperaron la libertad este miércoles, luego de permanecer detenidos desde el 24 de mayo cuando participaban del Convoy Sumud Maghreb, una misión humanitaria que buscaba ingresar ambulancias, medicamentos y alimentos a la Franja de Gaza.

Paula Giménez y Lucas Aguilera. Foto: NODAL

La confirmación llegó a través de un mensaje difundido por Beto Aguilera, hermano de Lucas. "Lucas y Paula ya fueron liberados; en este momento ya se encuentran en Estambul. Muchas gracias por el apoyo y el acompañamiento para que esto se haga posible", comunicó.

La liberación se produjo después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Libia anunciara el inicio de los trámites administrativos para expulsar del país a los integrantes del convoy.

Durante su detención, los dos mendocinos realizaron una huelga de hambre para visibilizar su situación y lograron mantener contacto con sus familias en Mendoza. En paralelo, organismos de Derechos Humanos reclamaron al Estado argentino que intensificara las gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

Ahora, ya fuera de Libia y tras arribar a Estambul, ambos iniciaron el regreso luego de permanecer un mes exacto privados de su libertad.