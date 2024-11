Los únicos 14 anatomopatólogos de Mendoza anunciaron un paro por saturación de sus condiciones de trabajo

►TE PUEDE INTERESAR: Mendoza perdió otra médica patóloga, que se radicará en Italia: "Nos estamos yendo todos"

Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS.

La situación de los anatomopatólogos de Mendoza

Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS , expresó: “Los anatomopatólogos dijeron basta y van a comenzar una huelga a partir del 9 de diciembre si la su situación no es escuchada. En lo que va del año hemos intentado tener reuniones con el Gobierno, hemos intentado tener diálogo a través de comisión negociadora desde el mes de octubre y no hemos tenido respuesta. No hay respuesta para la salud de Mendoza. Por lo tanto, estos únicos 14 anatomopatólogos que han quedado luego de la migración que el Gobierno no pudo impedir, han decidido actuar para defender la salud pública. La decisión de estos 14 profesionales es que si no los escuchan van a empezar a gritar”

AMPROS emitió un comunicado en el que señala que la anatomopatología es una de las especialidades médicas que "más sufrió la impericia del Gobierno de Mendoza en medio de la devastadora crisis sanitaria y las consecuencias en la población son graves. Saturados y no reconocidos, los profesionales dijeron 'basta'".

Las medidas de acción que prevé AMPROS

Suspensión de estudios intraoperatorios programados.

No se recibirán materiales (biopsias, piezas quirúrgicas y citologías) de todos los servicios del hospital ni de instituciones a los cuales los profesionales de la salud brindan asistencia, durante el tiempo que dure la medida.

La medida anunciada abarca a todos los anatomopatólogos que prestan servicios en la salud pública de la provincia conforme a los horarios rotativos de trabajo.

Dice también el comunicado que "en cumplimiento de recaudos legales y de conformidad a la Ley 25.877, se informa que los servicios esenciales, serán cubiertos por ministros, directores de hospitales, directores de centros de salud, subsecretarios de salud, coordinadores de áreas, debiendo dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 25.877, dejando a resguardado la salud de la población".