El oficialismo acordó tratar el Presupuesto 2025 y se encamina a lograr roll over por un año

comision hacienda y presupuesto diputados.jpg La comisión de Hacienda y Presupuesto sacó despacho favorable para tratar la ley de leyes este miércoles.

El Gobierno, cerquita de conseguir el roll over

“Hay buen clima”, dijeron a Diario UNO desde la Cámara de Diputados. Ese olorcito a acuerdo por el roll over empezó a aparecer con los anuncios del gobernador Alfredo Cornejo para obras en el Sur con los fondos de la promoción industrial; con el traspaso de aviones y el aporte para la lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear; y terminó de asentarse este mismo martes con la firma del acuerdo con Maipú, Luján y Tupungato por obras hídricas.

Esos guiños del Gobierno a municipios de todos los colores fueron fortaleciendo ese “buen clima” que podría terminar en el esperado ok al roll over.

Cuentan desde adentro de la Cámara que esa predisposición en el análisis de la herramienta por parte de la oposición se fue dando además porque los hechos durante este año dieron cuenta de su utilidad. “Se pudo seguir con obra pública en Mendoza gracias a que contábamos con fondos porque pudimos tener autorización para refinanciar la deuda”, explicaron como ejemplo.

En tanto que, los votos del peronismo y de LAUM que acompañaron la semana pasada las leyes de avalúo e impositiva, también dejaron una señal.

De todas maneras, las negociaciones se extenderán hasta el inicio de la sesión, prevista para el miércoles a las 11.

¿Cornejo se mete al bolsillo el roll over?

Es probable. El año pasado, aún sin ser gobernador, lo logró gracias al “voto de confianza” que le dio la oposición para que pudiese gobernar con las herramientas que consideraba necesarias durante su primer año de mandato.

Este año, el Ejecutivo lo pidió porque Mendoza tiene que enfrentar pagos de deuda en 2025 por más de 128 millones de dólares: 97,8 millones por pagos de capital y 30,95 millones por intereses.

Alfredo Cornejo y Omar Félix.jpg

Para el resto del articulado, al oficialismo le basta con sus diputados; en cambio, para la refinanciación de la deuda pedida en el artículo 38, necesita mayoría especial.

El texto reza: “Autorícese al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos de los artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8.706 - de Administración financiera- para cancelar servicios de amortización de deuda previstos en el presupuesto 2025, pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que sean necesarias contra la mayor recaudación estimada debidamente fundada, en la medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar la registración”.

Cambia Mendoza y aliados suman 27 votos. Y el peronismo y aliados suman 10 votos, aunque la kirchnerista Valentina Morán y José Luis Ramón, de Protectora, difícilmente den el sí al roll over. Además, hay otros 9 votos pertenecientes a distintos sectores de La Unión Mendocina, que aunque con posiciones dispares, podrían terminar votando juntos y a favor. Y por último, se espera el análisis de Fugazzotto y Giambastiani, que ya no conforman el mismo bloque entre sí como al principio de la gestión y no tuvieron representación en la comisión de Hacienda.

Para lograr los 2/3 en la cámara baja, donde actualmente está el tratamiento, el oficialismo necesita 32 votos positivos.