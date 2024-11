El apoyo para Avalúo e Impositiva ilusiona al Gobierno para lograr el roll over para 2025

legislatura diputados.jpg El oficialismo confía en alcanzar la mayoría especial para la aprobación del roll over, en el Presupuesto 2025.

Ese “voto de confianza” y el pedido de una semana más para seguir analizándolo alienta las negociaciones por el Presupuesto, pero aún no está descontado el apoyo de nadie. Lo que sí se acordó es que se vote el miércoles que viene. Habrá que ver si para ese día la negociación por el roll over llega a buen puerto o no.

La negociación con el peronismo y las críticas internas

Según pudo averiguar Diario UNO, uno de los hombres que encabeza las conversaciones con el oficialismo por parte del Partido Justicialista es el electo presidente Emir Félix. En él habrían delegado algunos intendentes la tarea de pelear porque buena parte del presupuesto 2025 llegue de una manera u otra a los municipios peronistas. Especialmente se habla de obras para las que estos intendentes ya no tienen las puertas abiertas en la Nación. A cambio, podría haber apoyo de los legisladores que les responden al ansiado roll over. No indefinido, como en el comienzo de las charlas se lanzó a conseguirlo el Ejecutivo, pero sí por el año que viene.

Pero como el PJ y sus aliados responden a diferentes sectores, las negociaciones y posturas no son uniformes. "Se hace difícil la conversación porque no hay una sola cabeza referente", dicen desde el oficialismo, recordando que ya en los últimos presupuestos pasó lo mismo.

El bloque peronista (más aliados) suman 10 votos. Si se repitiera por la refinanciación de la deuda en dólares la votación en general que se dio por Avalúo e Impositiva, aún con la negativa de Morán y Ramón y sin sumar el resto de votos (LAUM y Partido Verde), el oficialismo logrará alcanzar en Diputados la mayoría especial que requiere el artículo 38 del proyecto (roll over). Pero nada está dicho aún.

alfredo cornejo emir felix.jpg El gobernador Alfredo Cornejo y Emir Félix (cuando era intendente de San Rafael). Hoy, otra vez les toca una negociación de manera indirecta por el roll over.

Especialmente porque ese hipotético nuevo apoyo del peronismo generaría ruido internamente. “Todavía estamos esperando la explicación de por qué votamos a favor Avalúo e Impositiva”, se escuchó desde el sector más cercano a Cristina Kirchner.

Mientras tanto, Cambia Mendoza confía en que podrá sumar el apoyo de los otros bloques también, lo que le daría más fuerza al proyecto.

"Se les ha dado información sobre por qué es beneficioso para Mendoza renegociar la deuda o pasarla a pesos y lo están analizando", explicaron desde el oficialismo, que se ilusiona fuerte porque no medió una negativa de una al roll over, sino un pedido de tiempo.

Desde La Unión Mendocina señalaron que efectivamente aún se está estudiando el presupuesto, que las negociaciones están abiertas y que la clave para hacerle ese guiño al Gobierno estará dada en si se consigue o no algún mecanismo más efectivo para que finalmente se cumpla con las obras, que muchas veces se prometen a la hora de cerrar la ley de leyes pero que finalmente en la práctica no se ven; como pasó con el financiamiento para el plan de obras hídricas de Luján y Maipú.