Los trabajadores de AFIP Mendoza y del resto del país harán un "apagón informático" por tres días

AFIP.jpg Los trabajadores de AFIP resolvieron tomar medidas de fuerzas tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, que indicó que cerrarán el organismo fiscal.

►TE PUEDE INTERESAR: El paso Cristo Redentor cerró este martes y recién se evalúa su reapertura para el jueves

En caso de abrir el paso a Chile en la jornada del jueves, los trabajadores de Aduana anunciaron que se sumarán al "apagón informático", lo que perjudicaría aún más los trámites para quienes regresan con sus compras y para aquellos que necesitan declarar bienes cuando salen del país.

"Para nosotros AFIP sigue existiendo"

Cardinali aclaró que hasta que el gobierno nacional no lo informe en el Boletín Oficial, el organismo fiscal sigue existiendo. "No creo que hagan eso porque es un organismo muy prestigioso. Se recauda todo el dinero del país y no creo que lleguen a una situación de esas", dijo.

"Generan en la gente una incertidumbre que después se pasa al trabajo, se traduce en pérdida de recaudación y la gente en vez de tener la cabeza ocupada en el empleo, que es un trabajo complejo, la tiene ocupada en que si se queda o se va o si le disminuyen el sueldo", continuó el gremialista.

Por ello, explicó que esperan la información oficial: "A partir de eso vamos a ver, a analizar de qué forma quedaría constituida la DGI, la Aduana y cuáles serían los nuevos parámetros del organismo. Y ahí tomaremos otras decisiones".

El comunicado del gremio: "La medida vulnera la paz social"

La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) divulgó un comunicado con el título "Contundente respuesta de los trabajadores ante los anuncios del gobierno".

Comunicado de trabajadores de AFIP.jpeg El comunicado de los trabajadores de AFIP.

►TE PUEDE INTERESAR: Tras la disolución de AFIP, Casado destacó que ATM ya redujo más del 40% la planta de personal

"Destacamos la masividad de los encuentros. Se reiteraron los términos de rechazo a las pretendidas medidas tanto por su ilegalidad e inconstitucionalidad como del perjuicio al organismo y a sus trabajadores", explicaron.

Además, calificaron de "brutal avasallamiento" en contra de "los trabajadores, la fuente de trabajo y sus derechos colectivos pasaron un límite que vulnera la paz social".

"Hemos acordado realizar en forma conjunta la siguiente medida: un paro de actividades de los días 23, 24 y 25 de octubre de 10 a 12, con asambleas en el lugar de trabajo y apagón informático", resaltaron.