Los senadores nacionales no prorrogaron el congelamiento y cobrarán 9 millones de pesos

Sin embargo, en diciembre de 2024, la vicepresidenta y jefa del Senado, Victoria Villarruel, mantuvo la prórroga del decreto 27/24 con el argumento de que “en atención a las políticas de esta gestión y a la crisis económica actual, resulta necesario que los representantes del pueblo compartan el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas públicas acordes con la realidad”.

No obstante, no hubo intención de tocar de nuevo el tema y extender el congelamiento. Directamente no se puso en agenda, no se debatió. Así es que con el salario de abril, los legisladores recibirán un sueldo de 9 millones de pesos en bruto y 7 millones de pesos de bolsillo.

Cómo se calcula el sueldo de los senadores

El aumento salarial de los senadores no surge de manera aislada, sino que se ubica en un sistema de cálculo basado en módulos, establecido a través de una resolución votada a mano alzada en abril de 2024.

Esta resolución vincula los ingresos de los senadores a los salarios de los trabajadores del Congreso, asignando a cada senador 4.000 módulos, distribuidos en 2.500 por dieta, 1.000 por desarraigo y 500 por representación. El valor de cada módulo se actualiza según la escala salarial de los empleados legislativos.

Con el reciente aumento del 2,7% en los salarios de estos trabajadores, el valor del módulo ascendió a $2.285, elevando el ingreso mensual de cada senador a aproximadamente 9.200.000 pesos.

Sin embargo, el camino hasta este aumento, no estuvo exento de controversia. La resolución de abril de 2024 generó ruido y escándalo, provocando que los senadores decidieran suspenderse los incrementos salariales hasta el 31 de diciembre.

Posteriormente, ante el inminente vencimiento de la suspensión, la mayoría de los bloques parlamentarios solicitó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, la facultad para detener los aumentos hasta que se tratara el tema en las sesiones ordinarias de 2025. Esta solicitud culminó con la prórroga del decreto 27/24 hasta el 31 de marzo pasado, fecha en la que finalmente se aplicó el aumento.

Este sistema de módulos, sumado a las acciones emprendidas posterior a la original resolución de 2024, plantea un debate en torno a la pauta salarial para los miembros del Senado.