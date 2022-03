Los políticos anticiparon que el lunes vuelven los tironeos por el FMI y las paritarias

-¿Qué balance hace de las negociaciones paritarias con los estatales, en las que todavía no hubo acuerdo?

-Nosotros cumplimos con las fechas que habíamos dado en diciembre, cuando dijimos que abriríamos la negociación paritaria durante la segunda semana de febrero. Creemos que hicimos una propuesta interesante si uno ve lo que ha sido la propuesta a nivel nacional o de otras provincias.

-Pero siguen en tratativas...

-Después de la primera audiencia, donde hubo rechazo general por parte de los gremios, se ha trabajado hasta el viernes por la tarde en mesas técnicas en las cuales hemos acercado posiciones. Veremos cómo sigue todo la semana que viene, pero la interpretación que hago es que se está haciendo una discusión técnica seria.

-Igual, el gremio de los profesionales de la Salud (AMPROS) marchó durante el Carrusel.

-En el marco de una negociación de esta naturaleza, yo hubiese esperado que si los gremios iban a marchar en todo caso no lo hicieran bajo la forma de este tipo de manifestaciones. Pero es un derecho que tienen y una decisión de ellos.

ibañez.jpeg El ministro Víctor Ibañez consideró que la propuesta del Gobierno en las paritarias fue adecuado, pero aún no se alcanza un acuerdo con los gremios estatales. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

-Tuvo cruces recientes con el senador Lucas Ilardo (PJ) sobre el proyecto El Azufre ¿Se juntaría a dialogar con él?

-Podría hacerlo sin problemas porque estoy seguro de las razones que sostengo. Lo que hay que decir es que esas tierras ni se están dando ni se están vendiendo, porque no son nuestras, son de la Nación. La provincia tiene una posesión nada más, y conforme a un convenio con Nación puede asignar. Asignar es un derecho muy precario.

Ibañez está convencido de que las críticas que llegaron desde el peronismo fueron orquestadas. Insiste en que, en términos jurídicos, la Nación no ha movido ninguna ficha.

"La normativa dice que es el gobernador de la provincia, en el marco del convenio y con intervención de ministro de Gobierno, quien hace la asignación para que se evalúe una posible inversión y la presentación de un master plan que aún no ha sido presentado. Eso se evaluará y será Nación la que decide si da las tierras en propiedad o no", subrayó.

El granizo y el futuro

Todavía faltaba para que el gobernador Rodolfo Suarez se pusiera a arengar al ritmo de los Redonditos de Ricota. El clima era más tranquilo cuando llegó el intendente de Lavalle, Roberto Righi, para compartir su visión sobre la coyuntura en la que la Vendimia 2022 encontró al peronismo.

"Yo en este momento no hablo de distintos peronismos, de Cámpora o no Cámpora. Lo que tenemos que encontrar de forma urgente es un proyecto de desarrollo que nos incluya a todos los mendocinos, abarcando también a las zonas rurales, que están olvidadas. Los radicales de Mendoza se han olvidado de la ruralidad, no la conocen ni la entienden", acusó.

roberto righi.jpeg El lavallino Roberto Righi anticipó un peronismo unido y con miras a un proyecto "para toda la provincia". Foto: Martín Pravata/Diario UNO

-¿Qué sintió el otro día, cuando una tormenta de granizo causó en la Ciudad estragos similares a los que se han sufrido en Lavalle anteriormente?

-Sabemos que la piedra hace daño caiga en la ciudad o en una tierra de producción. Es otra prueba de que está mal encarada la Lucha Antigranizo en la provincia. No se está llegando en tiempo y forma.

Por el mismo corredor venía llegando el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, que -solicitado por todos lados- fue regulando sus intervenciones y definió a la celebración como "una gran oportunidad para que volvamos a encontrarnos vecinos y turistas en esta fiesta que homenajea al trabajo".

Cuando termine la fiesta, habrá que volver a hablar del FMI

El exministro de Hacienda y Finanzas y actual diputado nacional, Lisandro Nieri, también se acercó a la prensa para contar que cuando salga el sol del lunes habrá que hablar otra vez sobre la deuda externa, que espera agazapada el final del jolgorio para volver a ubicarse entre las preocupaciones de los mendocinos.

lisandro nieri.jpg Nieri "se escapó" un rato del palco para conversar con la prensa.

Y no será solo la semana que viene. "El programa actual tiene requerimientos que afectarán a este gobierno pero también al próximo. En efecto, el ritmo de consolidación fiscal es más estricto en el 2024 que en el el 22 y en el 23. Es absurdo, porque se pone una carga en los años en los que vendrá un nuevo gobierno", enumeró Nieri.

"Este es un sistema presidencialista, es el Gobierno el que tiene que asumir las decisiones y hacerse cargo. No puede adjudicarse las buenas noticias y pedir cogobernar cuando las noticias no son tan buenas", criticó el legislador, que también confirmó haber recibido junto al resto de JxC los detalles del acuerdo con el organismo internacional.

Lo que viene será intenso. "El día lunes habrá reunión con funcionarios -entre ellos el ministro de Economía, Martín Guzmán-; el martes habrá otra con organizaciones sociales y sindicatos. El miércoles comenzaremos a trabajar el acuerdo en comisiones y el jueves o el viernes ya podríamos estar sesionando", afirmó Nieri.