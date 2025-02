Los ministros de Cornejo acordaron un ajuste en contrataciones, horas y hasta uso de celulares

Montero, Cornejo y Fayad con empresarios de clínicas privadas (1).jpg Como parte del convenio de ajuste, para algunos gastos los ministros necesitarán el aval de Fayad y del gobernador Cornejo.

Qué medidas de ajuste tomaron los ministros para bajar el gasto del Estado en Mendoza

Los ministros Víctor Fayad –no solo por hacienda sino también por Gobierno-, Jimena Latorre, Mercedes Rus –por Seguridad y por Producción-, Rodolfo Montero y Tadeo García Zalazar firmaron el acuerdo.

En el mismo pactaron que los nuevos contratos o ampliaciones de los existentes deberán sí o sí contar con autorización, no solo del ministro en cuestión sino también del Gobernador. Y en algunos casos, también se necesitará el ok del Ministerio de Hacienda.

Misiones especiales y cambios de funciones del personal también entran en el requisito de aprobación.

La norma invita a los organismos descentralizados y entes reguladores a tomar medidas similares.

garcia zalazar.jpg El ministro Tadeo García Zalazar.

El otorgamiento de horas cátedras también deberá contar con autorización del gobernador.

Los jefes de todas las jurisdicciones y direcciones deberán realizar todos los actos necesarios para que sus agentes en condiciones de jubilarse, lo hagan. Para eso, deberán estar atentos y que los trámites inicien con la anticipación suficiente.

La firma de nuevos convenios con universidades o fundaciones que impliquen gastos también deberán pasar por el ojo del gobernador y del ministro Fayad, antes de la firma.

Ajuste de celulares en el Gobierno

“Solo podrán tener celulares oficiales el gobernador, los ministros, secretarios del Ejecutivo, subsecretarios y directores”, asegura el artículo 8 del convenio. Y solo en casos justificados, el ministro puede llegar a autorizar a otra persona.

Los que actualmente tienen celulares pagados por el Estado y no están entre los ahora autorizados, deberán entregarlo en no más de 30 días. Si no lo hacen, los gastos correrán por cuenta del empleado.

Ajuste en las compras

La contratación de bienes de capital también se verá restringida. En algunos casos, cuando supera en 10 veces el monto establecido para contrataciones directas, se necesitará autorización del gobernador.