Los médicos no aceptaron la oferta salarial del Gobierno: "No vamos a tolerar bonos en negro"

Claudia Iturbe.jpg AMPROS, el gremio de los profesionales de la Salud, pidió al Gobierno actualización automática por inflación y rechazó el bono. Imagen ilustrativa.

La postura de AMPROS tras la oferta salarial del Gobierno de Mendoza

"La oferta fue rechazada porque no contempla la inflación acumulada", indicó Iturbe en diálogo con la prensa. "Creemos que eso es desfinanciar la salud y a los profesionales; y favorecer a los profesionales emigren a otros lugares", indicó.

"En principio hemos rechazado de plano el bono. No vamos a tolerar bonos en negro en nuestros sueldos, porque eso desfinancia a la obra social y a la Anses. Y hemos pedido una recomposición, que no se tome de base el sueldo de diciembre del año anterior, y fundamentalmente una fórmula de actualización automática para que los sueldos no pierdan con la inflación", señaló Iturbe sobre la contrapropuesta de AMPROS.

A lo que apunta el gremio es que, con esa fórmula, las discusiones paritarias "sean sobre otros temas más importantes como la capacitación, como qué necesita el mendocino para acceder a la salud".

Iturbe recordó que la "pérdida del 2020 - no hubo aumentos- que nunca se compensó. Ya hicimos el ajuste en ese momento. No podemos seguir ajustando porque son los mendocinos los que ven las consecuencias".

Y sobre la situación actual de la salud en Mendoza, tanto pública como privada, destacó que día a día se ve "la huída del país de muchos talentos humanos. Faltan especialidades y sabemos que las nuevas generaciones no están eligiendo medicina".

En ese sentido, apuró a los legisladores y al Ministerio de Salud: "Necesitamos una nueva Ley de residencia".

Sigue la negociación

La directora de Política Salarial y Análisis del Recurso Humano, Mariana Lima, expresó tras el encuentro paritario que "la entidad gremial realizó diversos planteos que serán analizados por nuestros equipos técnicos y nos reuniremos nuevamente el próximo lunes, 5 de febrero".

Previo a ello, habrá reuniones técnicas durante la semana en curso.