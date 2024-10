Legisladores mendocinos interpelaron a la Nación por la obra pública y el cierre del Enhosa

►TE PUEDE INTERESAR: El cierre de Enohsa que dispuso Javier Milei deja en el limbo a 5 obras en Mendoza

viviendas nación tunuyán obra pública (1).jpeg Ante la obra pública paralizada, el diputado Julio Cobos preguntó a la Nación cuál es su plan de vivienda. Foto: Gentileza Municipalidad de Tunuyán

Cobos, en tanto, planteó su inconformidad con el cierre del Ente Nacional de Obras Públicas y Saneamiento, y preguntó qué obras tienen financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuál es el plan de vivienda y si se implementará el sistema de obras por iniciativa privada “a la chilena” que en su momento anunció el presidente Javier Milei.

Lo que quieren saber en Mendoza sobre la obra pública nacional

Si bien algunas obras nacionales entraron en un acuerdo con la provincia para ser continuadas, desde Vialidad Nacional no surge información clara sobre los tiempos de las mismas ni mucho menos sobre qué puede llegar a suceder con el resto de las obras.

"Para muchos argentinos y argentinas la obra pública cumple un rol dinamizador de la economía por la generación de empleo, el aumento en la demanda en insumos asociados a la construcción de la obra y en los sectores de servicios conexos con el consecuente derrame social que esto significa, mejorando además la calidad de vida de los argentinos beneficiarios", reclamó el peronismo en su proyecto.

"Para poner en números el peligro que genera esta paralización, la medida amenaza a 200.000 puestos de trabajo directos y 160.000 indirectos que integran la cadena productiva, además de afectar a un importante número de empresas que la tienen como su principal actividad. En la actualidad, hay 2.308 obras en ejecución, 518 en circuito o a iniciar y 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación", dijeron sobre la totalidad de lo afectado en el país.

Puntualmente sobre Mendoza, enumeraron 37 obras respecto de las que piden saber "en qué condición se encuentran". Entre las mismas se encuentra el gasoducto de San Rafael, que fue judicializado y no entró en el acuerdo que Alfredo Cornejo cerró con Guillermo Francos y el ministro Luis Caputo.

gasoducto san rafael.png El gasoducto de San Rafael es una de las obras públicas paralizadas.

El ojo puesto en el Enohsa

Cobos pidió a la Nación saber quiénes son las autoridades de referencia en órganos como Vialidad Nacional y el Enohsa; y un detalle de las obras públicas nacionales que tienen financiación de fondos multilaterales internacionales como el BID, la CFA o el Banco Mundial. De ellas, claro, cuál es su avance.

La importancia de esta consulta radica en que muchas de las obras que comenzó el Enohsa y que hoy están paralizadas están financiadas por organismos internacionales y que el cierre del organismo puede dificultar la consecución de las mismas.

"No sabemos si por desconocimiento de su propio ministerio, el ministro (Caputo) no sabe que el Enohsa depende de la subsecretaría de Recursos Hídricos, y que realiza por cuenta de esta las obras de agua potable y saneamiento; mientras que la subsecretaría tiene funciones más amplias de gestión y control de recursos hídricos y la posibilidad de realizar otras obras hídricas, por ejemplo, de inundaciones, riego, diques y embalses, etc.", dice Cobos.

"Existe una gran cantidad de obras en todo el país que son ejecutadas por el Enohsa o financiadas por este, tanto con fondos del tesoro, como con fondos de créditos internacionales ya asignados. La mayoría de las obras han sido paralizadas, pero las de financiamiento internacional están en algunos casos recomenzando, la eliminación del Enohsa no ayudará a que las mismas puedan completarse", señaló preocupado.

El legislador también consultó por las obras que financia el Tesoro Nacional; sobre la política de vivienda y sobre qué pasó con los Procrear que estaban en ejecución.

"Informe modalidad y plazo de implementación del sistema de obras por iniciativa privada 'a la chilena' conforme lo manifestado por el Señor Presidente de la Nación en su discurso de asunción el día 10 de diciembre de 2023", pidió Cobos también.