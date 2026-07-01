Los jubilados de Mendoza desafiaron al frío polar y marcharon como todos los miércoles

"Adorni avanza, vos no...", dice el cartel que llevan tres jubiladas de Mendoza. Foto: gentileza Miguel Cicconi

El frío no acobardó a los jubilados

Minutos antes de las 11 comenzaron a llegar al punto de encuentro coordinado por Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza). Organizaciones sociales, gremiales, políticas y también del sector de discapacitados acompañaron esta nueva marcha. Se sumaron además, estudiantes universitarios.

El frío polar, acompañado por agua nieve, caracterizó esta marcha y quizás por esa razón fue que los participantes caminaron un poco más rápido que lo habitual, aún a pesar de que muchos se movilizan apoyados en sus bastones o tomados de algunos compañeros para mayor seguridad y sostener el equilibrio.

Súper abrigados marcharon este miércoles los jubilados. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Como desde 2024, cuando comenzaron a marchar, las consignas fueron reclamar contra el ajuste que el gobierno nacional hizo en el inicio de la gestión de Javier Milei e impactó en los salarios de los jubilados y pedir por la restitución de beneficios sobre todo los relacionados con los remedios.

También hubo quejas contra Alfredo Cornejo, sobre todo expresadas en carteles que exhibieron los manifestantes.

"Si tenés frío abrigate", dice la pancarta que lleva una jubilada en alusión a lo que expresó el nuevo vocero presidencial. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Al final de la marcha hubo algunos discursos y las críticas se centraron en las primeras declaraciones del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. En el debut en el cargo que ocupaba Manuel Adorni, el flamante funcionario dijo que frente al aumento de la tarifa del gas, "conviene abrigarse antes que prender la estufa". Este miércoles Ravier admitió (en parte) públicamente que esa frase "fue poco feliz".