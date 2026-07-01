Los jubilados de Mendoza desafiaron al frío polar y marcharon como todos los miércoles

Con gorros, bufandas, paraguas, guantes y bien abrigados los jubilados y pensionados de Mendoza marcharon este miércoles por la plaza San Martín, como lo vienen haciendo desde febrero de 2024. Un poquito más tarde que de costumbre pero con la misma actitud de siempre desarrollaron la marcha número 123.
Con esta nueva convocatoria los jubilados ratificaron la consigna de que nada los detiene y que las movilizaciones no se suspenden. Es así que ya están por cumplir dos años y medio de caminar todos los miércoles por la plaza San Martín, algunas veces extendiendo las movidas a las calles céntricas, otras a la Legislatura y también hasta la sede del PAMI.
En esta ocasión dieron la vuelta a la plaza, con partida en el vértice sudoeste para terminar frente al monumento al General San Martín. Como ha ocurrido desde la marcha número 1, no hubo ningún tipo de incidentes y sí una discreta custodia policial, lo que no siempre pasa ya que en algunas ocasiones la presencia de los uniformados ha sido llamativamente numerosa y hasta en alguna oportunidad se han sumado dotaciones de bomberos.
El frío no acobardó a los jubilados
Minutos antes de las 11 comenzaron a llegar al punto de encuentro coordinado por Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza). Organizaciones sociales, gremiales, políticas y también del sector de discapacitados acompañaron esta nueva marcha. Se sumaron además, estudiantes universitarios.
El frío polar, acompañado por agua nieve, caracterizó esta marcha y quizás por esa razón fue que los participantes caminaron un poco más rápido que lo habitual, aún a pesar de que muchos se movilizan apoyados en sus bastones o tomados de algunos compañeros para mayor seguridad y sostener el equilibrio.
Como desde 2024, cuando comenzaron a marchar, las consignas fueron reclamar contra el ajuste que el gobierno nacional hizo en el inicio de la gestión de Javier Milei e impactó en los salarios de los jubilados y pedir por la restitución de beneficios sobre todo los relacionados con los remedios.
También hubo quejas contra Alfredo Cornejo, sobre todo expresadas en carteles que exhibieron los manifestantes.
Al final de la marcha hubo algunos discursos y las críticas se centraron en las primeras declaraciones del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. En el debut en el cargo que ocupaba Manuel Adorni, el flamante funcionario dijo que frente al aumento de la tarifa del gas, "conviene abrigarse antes que prender la estufa". Este miércoles Ravier admitió (en parte) públicamente que esa frase "fue poco feliz".