Los favores que dio la política en 17 registros del automotor de Mendoza

Desde el regreso de la democracia, hace más de 41 años, la política viene metiendo sus uñas en los registros del automotor en Mendoza. Tanto que hoy persisten detrás de esos mostradores desde hijas de ex gobernadores ya fallecidos o alguna esposa de un juez de la Suprema Corte, pasando por ex esposas de ex intendentes, de ex legisladores y hasta de ex concejales de los distintos partidos políticos que tuvieron algo de poder.