Los permanentes insultos, que escalan en agresiones y violencia verbal, han hecho del Congreso de la Nación algo parecido al escenario de enfrentamientos de barrabravas. Para frenar ese nivel de agresiones la diputada nacional por Mendoza, Mercede Llano presentó un proyecto que sanciona a los que insulten descontándoles el sueldo.
Los diputados que insulten en el Congreso podrán perder sus sueldos: la iniciativa de Mercedes Llano
La diputada libertaria pretende descontarle un mes al que insulte, y 2 a los que reincidan o avancen con una agresión física. Si se aprueba irá al reglamento
La iniciativa surgió después del fuerte cruce que protagonizaron el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois y varios de sus pares libertarios en medio de la discusión por el proyecto de soberanía de Malvinas.
Según el proyecto de resolución, a aquellos diputados que insulten a sus pares, a las autoridades de la Cámara de Diputados o a otras personas, ya sea en las reuniones de comisiones o en el mismo recinto, se les descontará un mes de su sueldo.
Si ese legislador reincide, o si el insulto fuere acompañado de amenazas, con actos de intimidación o incluso si se llegara a la agresión física la sanción se duplica, y se les descontarán 2 meses de su dieta.
Mercedes Llano aclara que su iniciativa no pretende sancionar las discusiones críticas que obviamente se dan en el Congreso. "No son insultos, las opiniones, críticas o juicios de valor, por severos que fueren, sobre la actuación pública, las ideas o las posiciones políticas de las personas", remarca en el texto del proyecto.
También resalta que la sanción de descontarles el sueldo, es independiente de otras medidas que podría tomar la Cámara de Diputados por su mismo reglamento, incluida la exclusión del diputado.
Llano pretende incluir el descuento de sueldos en el Reglamento
Con este proyecto, Mercedes Llano pretende crear un artículo para sumar al Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados.
Además supone que de existir esa agresión, el presidente de la Cámara de Diputados ordenará agregar la versión taquigráfica y el registro audiovisual correspondientes y lo pondrá en conocimiento de ese cuerpo de legisladores.
Después de eso, la Cámara se pronunciará en la misma sesión, y si hubiese terminado se hará como primer asunto en la sesión siguiente.
Antes de la votación, el diputado involucrado podrá hacer uso de la palabra por un término no mayor de 5 minutos para ejercer su defensa.
El escándalo de insultos por la soberanía de Malvinas
El debate por el proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas en el Congreso de la Nación comenzó con un escándalo el pasado 30 de septiembre: insultos cruzados, empujones entre bancas y un cierre abrupto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Todo se desató en medio de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ámbito que ya venía caldeado tras el reciente fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, encargado de derogar la ley de tierras.
En pocas palabras
- Descuento de sueldos: diputada Mercedes Llano propuso sancionar a legisladores que insulten o agredan en el Congreso con descuentos salariales.
- Sanciones graduales: se descontaría un mes de sueldo por insultos y dos meses en casos de reincidencia o agresión física.
- Incorporación al reglamento: la iniciativa busca agregar esta medida al Reglamento Interno de la Cámara de Diputados para regular la conducta parlamentaria.