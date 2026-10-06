Los diputados que insulten en el Congreso podrán perder sus sueldos: la iniciativa de Mercedes Llano

Si ese legislador reincide, o si el insulto fuere acompañado de amenazas, con actos de intimidación o incluso si se llegara a la agresión física la sanción se duplica, y se les descontarán 2 meses de su dieta.

La diputada nacional Mercedes Llano pretende descontarles el sueldo a los diputados que insulten en el Congreso, ya sea en el recinto o en las reuniones de comisiones.

Mercedes Llano aclara que su iniciativa no pretende sancionar las discusiones críticas que obviamente se dan en el Congreso. "No son insultos, las opiniones, críticas o juicios de valor, por severos que fueren, sobre la actuación pública, las ideas o las posiciones políticas de las personas", remarca en el texto del proyecto.

También resalta que la sanción de descontarles el sueldo, es independiente de otras medidas que podría tomar la Cámara de Diputados por su mismo reglamento, incluida la exclusión del diputado.

Llano pretende incluir el descuento de sueldos en el Reglamento

Con este proyecto, Mercedes Llano pretende crear un artículo para sumar al Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados.

Además supone que de existir esa agresión, el presidente de la Cámara de Diputados ordenará agregar la versión taquigráfica y el registro audiovisual correspondientes y lo pondrá en conocimiento de ese cuerpo de legisladores.

Después de eso, la Cámara se pronunciará en la misma sesión, y si hubiese terminado se hará como primer asunto en la sesión siguiente.

Antes de la votación, el diputado involucrado podrá hacer uso de la palabra por un término no mayor de 5 minutos para ejercer su defensa.

El escándalo de insultos por la soberanía de Malvinas

El debate por el proyecto de defensa de la soberanía de Malvinas en el Congreso de la Nación comenzó con un escándalo el pasado 30 de septiembre: insultos cruzados, empujones entre bancas y un cierre abrupto que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Todo se desató en medio de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ámbito que ya venía caldeado tras el reciente fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, encargado de derogar la ley de tierras.