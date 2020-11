Los desafíos y esperanzas de Rodolfo Suarez para el 2021

Con la recaudación provincial que ya acumula una caída del 16%, la coparticipación que recién ha levantado en los dos últimos meses y ni hablar de la situación de las regalías, el principal desafío del gobernador es de dónde sacar recursos para la obra pública.

No es para menospreciar este desafío. No solamente otorga mejoras importantes, sino que es la mayor fuente de empleo que otorga el Estado y después de un año alicaído por la crisis provocada por la pandemia, puede servir y mucho para reactivar la economía. No solo eso, también ayudaría a mejorar los índices de desempleo que en 2019 fueron en aumento.

"El desafío es obtener esos financiamientos", reconoció el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri. El objetivo es tener un ritmo de obra pública de dos dígitos, como en años anteriores.

El roll over también se hace importante. Con escasos recursos en la caja del Estado, el poder buscar financiamiento para financiar a su vez los 12 mil millones de pesos que debe afrontar la provincia es un respiro para Suarez.

"Hay que tener en cuenta que no es deuda nueva. Puede haber casos de refinanciación y otros de rolleo", explicó Nieri en diálogo con Radio Nihuil.

Otros desafíos

En un año de pandemia, Suarez tuvo una tarea muy complicada con los trabajadores estatales. El primer medio aguinaldo se pagó con demora y escalonado, aún no se sabe cómo será el cronograma de pago del segundo y no hubo aumentos.

De hecho, este viernes se reabren las paritarias pero por orden judicial y desde el Gobierno ya han desestimado la posibilidad de ofrecer aumentos.

A diferencia de otros años, los gremios no han tenido protestas masivas, aunque la guerra con algunos, como el SUTE ya es importante.

Por eso las paritarias serán un desafío complicado de sortear. El Presupuesto contempla los aumentos aunque desde el Gobierno no quisieron señalar cuál es el techo que se puede llegar a ofrecer.

Parte de esa pelea serán los incrementos en las tarifas. En el 2020 estuvieron congeladas pero ya se anunciaron las audiencias públicas para el transporte público y se espera que antes de fin de año se hagan las de agua y energía. Los incrementos regirán desde 2021.

Un punto a tener en cuenta es que se toma la misma inflación proyectada a nivel nacional: 29%. El tema es que los gremios solicitarán ese 29% y agregarle algo más por los aumentos no recibidos en 2020. La batalla será difícil en ese terreno.

La esperanza

Igual que Alberto Fernández, Rodolfo Suarez se esperanza en la vacuna contra el coronavirus. No importa si es la rusa o la estadounidense de Pfizer. Lo que se necesita es que funcionen para que no haya una segunda ola.

En caso de un rebrote, el gobernador sabe que la tendría complicada. No hay mucho margen para volver a cerrar actividades. Incluso hoy varias pymes sobreviven con lo justo y encima ya no reciben el ATP para el pago de sueldos. Hasta hoy, algunos empleados solamente recibían esa parte de sus sueldos. Un cierre de actividades en el 2021 quizás los dejaría sin trabajo.

"Estos números son muy malos pero tenemos una economía que está lejos de recuperarse. Tuvimos una economía con un parate casi absoluto y bastante más si consideramos la cuarentena en el AMBA. Es lógico que el acumulado del año sea así", explicó Nieri, aún así el Presupuesto 2021 contempla un crecimiento del 5%.