Sin rodeos y notoriamente informados de las problemáticas de la provincia y del país, a la hora de plantear sus preguntas algunos de esos alumnos también le pidieron a Hebe Casado que explique cómo hará el Gobierno para pagar la deuda del Estado y a Lucas Ilardo que cuente de dónde piensa conseguir los fondos para costear la promesa de construir 16.000 casas en 4 años.

Debate de candidatos en el CUC.jpg Los 5 dirigentes de las fuerzas políticas que se enfrentarán en las elecciones del 24 de septiembre debatieron ante unos 600 alumnos del Colegio Universitario Central (CUC).

Casado respondió que a su entender el camino para pagar la deuda se hace generando oportunidades para la inversión privada, de manera tal de que se instalen empresas y paguen impuestos para incrementar la recaudación. De paso recordó que la deuda del Estado "se tomó para pagar la deuda pinche que dejó Paco Pérez. Toda deuda se paga y nosotros vamos a cumplir con la deuda", insistió.

Por su lado Ilardo aseguró que el Gobierno de Rodolfo Suarez tiene "ahorrado $150.000 millones que se hizo a costa de pagar los salarios más bajos del país. Eso que se ha puesto en la timba financiera nosotros lo vamos a usar en construir casas", respondió.

Debate de candidatos ante 600 estudiantes del CUC.jpg Los estudiantes escucharon y les preguntaron a Omar De Marchi, Hebe Casado, Lautaro Jiménez, Lucas Ilardo y Mario Vadillo.

Es más: ante la promesa de Omar De Marchi de destinar $2.000 millones al Fondo de la Transformación y el Crecimiento "para financiar ideas y proyectos de los jóvenes", hubo quien le salió al cruce y le propuso que sería mejor que el Estado destinase esos fondos a proyectos que contemplen el impacto económico, social y ambiental. Como contrapropuesta le marcó que convendría invertir en instituciones como el INVAP, la empresa argentina de alta tecnología que se dedica al diseño, integración y construcción de equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico.

El gran debate por el sueldo docente y el estado de las escuelas

Cuando los candidatos debieron plantear sus propuestas para Educación, Hebe Casado aseguró que en su plan de gobierno está mejorar la conectividad en las escuelas, "estamos pensando que e el 100% de las escuelas tengan conectividad", pero acotó que previamente pretenden "mejorar la fluidez lectora, un plan de matemáticas y asegurar escuelas bilingües desde la primaria".

De Marchi, coincidió en parte con Ilardo, cuando aseguró que su espacio político entiende que "no pueden haber ahorros públicos y tener los docentes peor pagos de la Argentina" e insistió con la promesa que lanzó hace días de invertir $8.000 millones en infraestructura escolar en los primeros 90 días del próximo ciclo lectivo. También propuso rediseñar los planes de estudios y hasta el mobiliario de las aulas para forjar un trabajo más interactivo.

A su turno Mario Vadillo, del Partido Verde, se mostró indignado con las propuestas de Casado y De Marchi: "Pareciera que ellos no hubieran gobernado, y los dos lo han hecho con Cornejo y Suarez, no sólo han bajado el sueldo de los docentes, sino que tampoco han puesto la plata en infraestructura. Las escuelas comunes de Mendoza están destruidas, no tienen agua y las cloacas les vierten. Ellos manotearon el presupuesto de la educación, y lo hacen porque hacen negocios. No hay forma de subirle a los maestros si siguen los curros políticos", dijo envalentonado y los llamó "caraduras".

Desde su mirada de docente de cuarto grado, Lautaro Jiménez, reafirmó algo de los dichos de Vadillo. "Además de las problemáticas de las meriendas, hay falta de apoyo a las situaciones críticas de las comunidades. Necesitamos servicios de acompañamiento. Para nosotros los docentes es difícil acompañar la enorme situación de violencia social que más afecta a las infancias y las adolescencias" puntualizó el dirigente del FIT.

Cuando tomó el micrófono para plantear sus propuestas para educación, Lucas Ilardo pidió la inmediata eliminación del ítem aula "que acompañaron Alfredo Cornejo y Omar De Marchi", que haya programas de escuchas activas en las escuelas, "la salud mental es una prioridad y ustedes lo pusieron en el debate del 2021", lanzó.