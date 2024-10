Mercedes Llano asoció a Cornejo con el chavismo por la expropiación de Penitentes y el oficialismo respondió

►TE PUEDE INTERESAR: Penitentes reabrió con un permiso temporal hasta diciembre

martin kerchner senado de mendoza.jpg

La acusación de Mechi Llano por Penitentes

“El camaleón Cornejo se camufla de liberal en la Nación pero en la provincia sigue estatizando. Hoy se aprobó el proyecto para expropiar la totalidad del centro de esquí Penitentes”, expresó en las redes sociales Mercedes Llano.

Y lo acusó de querer “jugar al Estado empresario” y de acercarse así al chavismo.

mechi llano expropiacion penitentes tw.jpg Mercedes Llano se despachó por redes por la expropiación de Penitentes.

La diputada comparó esa situación con la de IMPSA, que “no funcionó y nos costó millones” y anticipó que “tampoco va a funcionar con Penitentes”.

“Esta vez, como en su pasado kirchnerista, está más cerca del comandante Chávez que de Alberdi”, disparó generando la respuesta de alfiles radicales como Kerchner y Eisenchlas.

La respuesta de los radicales por Penitentes

“Mientras, usted votaba que 'no' durante 8 años en Mendoza a todo lo que su gobierno nacional sí hace desde diciembre pasado. ¿Quién será el camaleón?”, se puso firme Kerchner.

Y defendió la segunda expropiación de Penitentes, la de tres polígonos que habían quedado fuera de la primera, dada en la primera gestión de Cornejo como gobernador.

“Expropiar a la empresa disuelta por la justicia por mala administración, con riesgo de vida en el uso de los medios de elevación por mantenimiento inexistente y ponerlo a disposición de una nueva concesión vía inversión privada es inteligente y práctico”, explicó el senador.

Eisenchlas, en tanto, destacó que al mismo tiempo que se “recupera Penitentes”, Cornejo establece por ley un régimen de exención impositiva para inversores privados en alta montaña y otros relieves, fomentando que un privado tome el predio.

La senadora también le dedicó unos cuantos párrafos a IMPSA, que fue estatizada por la Nación y por Mendoza y que ahora está en proceso de venta de las acciones a un privado. Eisenchlas hizo hincapié en que se salvó la empresa y que sigue así con “720 personas con sus fuentes de trabajo vigentes”.

“Eso es gestión, lo que se necesita para que una provincia sea seria y crezca. No fanatismos, no frases altisonantes, no intentos engañosos de escasa estatura que se desmienten a sí mismos”, dijo.

Y explicó: “La distorsión de la realidad es una de las peores facetas de la política y desmerece a quien la ejerce. IMPSA nunca se estatizó: se capitalizó. Y fue tal el éxito de ese proceso que, sin que la provincia hiciera ningún gasto, hoy haya 4 grupos interesados en adquirir sus acciones”.

A Mechi en lo personal, le dedicó también palabras duras: “Resulta por lo menos temerario que alguien que dice estar en contra la ‘casta’ y lleva años perteneciendo personal y familiarmente al Estado en varias de sus esferas llame ‘camaleón’ al Gobernador”.