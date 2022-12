Lisandro Nieri dijo no estar "para nada de acuerdo" con el blanqueo anunciado por Sergio Massa

A su entender, "nada mejor que respetar a quien pagó en tiempo y forma los impuestos, que es que si se descubre gente que no pagó lo que correspondía, tenga que pagarlos con todas las actualizaciones, multas y sanciones que corresponde".

Qué dijo Lisandro Nieri

Lisandro Nieri1.jpg Lisandro Nieri cuestionó la iniciativa de Sergio Massa.

Nieri enfatizó: "No estoy para nada de acuerdo con un nuevo blanqueo ya que ese recurso no debería ser un instrumento permanente".

"El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este gobierno, y por eso cada vez recaudan menos en los sucesivos blanqueos" "El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este gobierno, y por eso cada vez recaudan menos en los sucesivos blanqueos"

La postura de Nieri va en línea con la que ya había planteado el ex ministro de Hacienda y Finanzas y principal referente económico del radicalismo Alfonso Prat Gay.

"Nosotros premiamos a los que estaban en regla por primera vez en la historia", dijo el ex funcionario de Cambiemos al comparar con la gestión del Gobierno anterior.

Y añadió: "Sospecho que Massa tiene la desesperación de decir si traés los dólares a la Argentina, te perdono la vida".

►TE PUEDE INTERESAR: Massa sostuvo que la inflación bajó en noviembre y que seguirá esa tendencia en los próximos meses