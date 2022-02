Libres del Sur, aliado de Cambia Mendoza, no avala el acuerdo con el FMI y hará una consulta popular

Es por lo menos llamativa esta posición de Libres del Sur, que también integra Fernanda Bernabé, quien ya anunció su candidatura para competir en la próxima elección de autoridades en la UNCuyo. Lo sugerente de esto que este partido es parte de la coalición gobernante en Mendoza que estuvo alineada con la gestión macrista y que incluso tiene una postura diferente respecto del acuerdo con el FMI.

Lo que dice Libres del Sur

Libres del Sur1.jpg

El documento difundido esta semana por Libres del Sur recuerda que "en el año 2018 el gobierno de Macri contrajo una enorme deuda de corto plazo con el FMI, de 44.500 millones de dólares. Fraudulenta, porque fue otorgada por presiones de Donald Trump para que aquel buscara su reelección presidencial, como han reconocido funcionarios del propio Fondo. A lo que se suma que nada de ese dinero se utilizó en beneficio del país y su gente, sino que fugó en su totalidad de la mano de bancos, empresarios y ricos amigos del gobierno de Cambiemos; como está documentado por el BCRA".

Y agrega: "Ambas cuestiones, prestar con un objetivo político y que se utilicen luego los dólares para fuga de capitales, está explícitamente prohibido en los Estatutos del FMI. Es, por tanto, una deuda que no debiera pagarse hasta ser investigada".

Libres del Sur también cuestionó al Gobierno actual: "Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, que estaba desde su asunción absolutamente al tanto de lo irregular del préstamo, e incluso hizo investigaciones al respecto, no sólo ya ha pagado al Fondo desde que asumió más de 7.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses, sino que ahora, sin consultar al pueblo argentino sobre una cuestión que lo va a afectar duramente, ha resuelto legitimar y terminar de pagar toda la deuda de Macri".

Lo que reclama Libres del Sur

"Rechazamos de plano esta decisión . En primer lugar, porque está a la vista que fue una resolución política del FMI en favor de la derecha local y que la totalidad de los recursos prestados fueron utilizados con fines distintos a los anunciados, en perjuicio de nuestra nación.

. En primer lugar, porque está a la vista que fue una resolución política del FMI en favor de la derecha local y que la totalidad de los recursos prestados fueron utilizados con fines distintos a los anunciados, en perjuicio de nuestra nación. En segundo término, porque más allá de las argumentaciones que usó y usa el Gobierno para justificarse (que no habrá ajustes, ni freno de la recuperación económica o perjuicios para la mayoría de la población), lo cierto es que, como indica una larga historia y también por lo que se conoce públicamente de dicho acuerdo, sí sucederá todo aquello en un país duramente golpeado por la crisis, como el nuestro".

En la parte final de su comunicación, señala: "Al mismo tiempo, como el Gobierno nacional no le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una decisión que va a dañar su presente y futuro, desde Libres del Sur hemos resuelto convocar a una consulta popular, a llevarse a cabo los días 3, 4, 5 y 6 de marzo próximos en todo el país, para que en ella nuestros y nuestras compatriotas se expresen respecto de si debe haber o no acuerdo con el FMI.

Desde este martes

Este martes 22 de febrero tendrá lugar una jornada nacional de difusión de la Consulta popular FMI, con puntos de información y empadronamiento en todo el país.

En Mendoza será en:

Ciudad: Rotonda de entrada a La Favorita, Sala n° 300 y Plaza de La Favorita.

Godoy Cruz: Parque San Vicente

Guaymallén: Plaza del Encuentro, Carril Ponce y Bandera de los Andes

Luján: Plaza departamental de Luján de Cuyo

Maipú: Plaza departamental de Maipú

Rivadavia: Plaza departamental de Rivadavia

Lavalle: Plaza de Villa Tulumaya y Plaza de Costa de Araujo