La liberación de De Vido: "No pasó ni un día preso por la Tragedia de Once"

La madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once y diputada nacional, María Luján Rey, cuestionó la decisión judicial de liberar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y se quejó de que, pese a tener una condena por el hecho ferroviario, "no pasó un solo día preso" por esta causa.

"Siento bronca, impotencia, que esto no se termina nunca, que las víctimas tienen que estar siempre atrás buscando justicia, exigiéndole a la Justicia que actúe, cuando no debería ser así", sostuvo la legisladora de Juntos por el Cambio.

En diálogo con Radio La Red citado por la agencia Noticias Argentinas, la madre de Lucas Menghini, fallecido en la tragedia ferroviaria de 2012, remarcó que el desaforado diputado nacional "debería estar cumpliendo la pena por la Tragedia de Once, pero no paso un solo día preso por esta causa, en la que fue condenado".

María Luján Rey.

En ese sentido, recordó que el ex funcionario nacional "tiene una condena de 5 años y 8 meses y si no la está cumpliendo, es porque Casación todavía no lo resuelve", ante lo cual consideró que "es inentendible" esa situación.

El Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) ordenó el pasado miércoles excarcelar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa Río Turbio.

Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado había beneficiado a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

Fuente: Noticias Argentinas.