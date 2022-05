Ley nacional del cannabis: los mendocinos de Cambia Mendoza la rechazaron por "antifederal"

En la letra de la nueva ley aparece la creación de una agencia reguladora, que será quien ordene y articule la cadena productiva, ya que tendrá en su potestad la aprobar o rechazar las habilitaciones de producción que se puedan pedir, porque establecerá los requisitos y antecedentes necesarios. Esa agencia tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y funcionará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.

"No hay que confundir los debates, sin dudas apoyamos la producción de cannabis y cáñamo industrial con fin medicinal. Lo que estamos cuestionando hoy es el marco regulatorio, que de federal no tiene nada", resaltó en su cuenta de Twitter la diputada mendocina Pamela Verasay y amplió: "Este proyecto, evidencia la voluntad del gobierno nacional de CENTRALIZAR cuestiones sanitarias y económicas que son propias de las provincias".

Los cuestionamientos a la normativa

Entre los varios cuestionamientos que le marcó a la nueva ley, Verasay se enfocó en cómo funcionará esa agencia reguladora: "Se crea una agencia que será quien autorice los permisos de producción o no, de eso se desprende que el gobernador tendrá que ir a Casa Rosada para que le aprueben una habilitación, eso pasará a la agencia y será discrecional qué se aprueba y qué no, porque además quienes conformarán esa agencia serán funcionarios políticos, designados por el Poder Ejecutivo, no profesionales ni técnicos", refutó la radical.

Alineado con el resto de sus colegas del radicalismo, el ex ministro de Hacienda y ahora diputado nacional, Lisandro Nieri, también rechazó el proyecto y se quejó de la burocracia que supondrá el trabajo de esa agencia reguladora.

"Para que esa agencia funcione en todo el país se generarán delegaciones provinciales y eso es más gasto y más cargos en el Estado para lo que es probable que se generen más impuestos para sostener esa estructura. Además no está claro cómo será el sistema recaudatorio, pero sí es claro que lo que ingrese irá a la agencia", concluyó Verasay.

En medio de la votación de este proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció la presencia de la diputada mendocina Jimena Latorre, quien acudió a la votación en medio de su tratamiento de cáncer, y al igual que sus pares radicales y del PRO mendocino, votó en contra del proyecto del Gobierno nacional.

En Mendoza hay 4 proyectos de producción de cannabis medicinal

Ricardo Córica, presidente de la Cámara de empresarios de Cannabis medicinal de Mendoza, se entusiasmó con la sanción de la ley nacional, y destacó que si bien en la provincia hay 4 proyectos de producción que están en etapa de investigación, para que ellos avancen será necesario flexibilizar los requisitos que se exigen.

"En Mendoza hay 4 proyectos activos, tres en Santa Rosa, en donde se firmó un convenio con la comuna y otro más en Guaymallén. Igualmente ahora habrá que ver cómo se flexibilizan los protocolos para que se cumpla el objetivo de la ley provincial que es reconvertir la producción agroindustrial mendocina, para que un pequeño o mediano productor por ejemplo de la zona Este, pueda generar una unidad de cannabis. Hoy con los requisitos y los protocolos que hay eso es imposible", resaltó Córica, en diálogo con Radio Nihuil.

