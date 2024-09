Las trece frases principales de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025

- "Va a bajar el riesgo país, contribuyendo al ahorro, y en consecuencia la suba del salario real es la única manera de que baje la pobreza e indigencia". - "Va a bajar el riesgo país, contribuyendo al ahorro, y en consecuencia la suba del salario real es la única manera de que baje la pobreza e indigencia".

- "No hay nada más empobrecedor y que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal".

- "La justicia social no es justa sino extremadamente violenta, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero las necesidades son infinitas y los recursos son finitos".

- "Si el círculo económico lo genera el Estado, es lo mismo que aceptar que un mafioso nos rompa las piernas para después ofrecernos las muletas; no queremos las muletas del Estado".

- "La decisión es suya, y será la ciudadanía la que los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y su gente".

- "Por cada peso que dejen de gastar las provincia o municipios, lo podrán devolver bajando ingresos brutos u otras tasas".

- "El primer año de superávit fiscal sin entrar en default en toda la historia argentina".

- "Es un Presupuesto diametralmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados, el más radicalmente distinto de nuestra historia".

- "Venimos a ponerle un cepo al Estado. Este Presupuesto va a cambiar para siempre la historia de nuestro país".

- "Ahora, los invito a despejar la X conmigo. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad" (con una sonrisa y mirando a los diputados de la oposición).

- "Gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado cuando todas esas áreas no deberían existir, ni hacer rutas que no conducen a ningún lado, ni viviendas hacinadas que nadie quiere, ni usar el GDE como decía el candidato (Sergio) Massa"

- "Gestionar es desactivar la bomba que heredamos, haber echado 31 mil ñoquis del Estado, haber eliminado los piquetes y reducido el 71% los homicidios en Rosario", destacó el mandatario, y consideró que "gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad"