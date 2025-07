Las fechas claves que mira el peronismo y la luz que asoma en medio de la fuerte interna

¿Se dobla pero no se rompe? Eso se verá en los próximos 24 días.

Hoy, no está doblado… está dobladísimo y la calentura es tal, de un lado y del otro, que hablar de unidad parece una utopía. No obstante, tanto en el sector de Emir Félix y los intendentes que hoy lideran el PJ como en el anabelismo, tienen una premisa clara: separados no gana nadie. Y –agrego- las elecciones de medio término podrían resultar otro papelón más en la historia reciente del peronismo mendocino.