Las cúpulas de la Justicia y la política se reúnen en el acto de apertura del Año Judicial 2026

Será a partir de las 13, con un discurso, en el Salón de Actos del Poder Judicial, donde también tendrá la palabra el gobernador Alfredo Cornejo.

Uno de los temas será el aumento, en los Tribunales de Quiebras y Concursos, de presentaciones de personas comunes que no pueden afrontar sus deudas personales por distintas causas.