Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia, abre este martes, de manera formal, el Año Judicial 2026.
Las cúpulas de la Justicia y la política se reúnen en el acto de apertura del Año Judicial 2026
El Año Judicial 2026 se inaugura este martes con un discurso del titular de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay. También estará el gobernador Cornejo
Será a partir de las 13, con un discurso, en el Salón de Actos del Poder Judicial, donde también tendrá la palabra el gobernador Alfredo Cornejo.
Uno de los temas será el aumento, en los Tribunales de Quiebras y Concursos, de presentaciones de personas comunes que no pueden afrontar sus deudas personales por distintas causas.
Más allá de lo formal, el Acto de Apertura del Año Judicial es una especie de rendición de cuentas de lo actuado en 2025 y de la proyección para 2026 en el Poder Judicial de Mendoza.
Los tópicos abordados son obras, como el Polo Judicial de Tunuyán, y la aplicación de las nuevas tecnologías para agilizar y/o modernizar los procesos judiciales, como el lanzamiento de los remates judiciales a través de internet, dejando atrás el sistema de ofertas en sobre cerrado.
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