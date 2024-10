Las claves del oscuro negocio de aprovecharse de los adolescentes con las apuestas on line

Apuestas on line- adolescentes- Mendoza.jpg

El gran tema es que para muchos de esos chicos el juego se volvió un consumo problemático del que les es muy difícil salir.

Sólo por citar un dato: el mes pasado la UNCuyo encuestó a 2376 alumnos secundarios, adolescentes de entre 13 y 18 años, de los cuales 348 dijeron que alguna vez realizaron apuestas online. Lo que llama la atención es que de esta cifra, 277 pidió ayuda a su familia, a un amigo, a un terapeuta o a la escuela. Es decir que el 80% de los que jugaron reconoció que necesita apoyo para afrontar esta situación.

Cinco plataformas de juego legal versus miles ilegales

Desde abril del 2023 los mayores de edad que quieran apostar on line en Mendoza cuentan con 5 plataformas legales: Super 7, RushBet, BPlay, Codere y BetWarrior. A esa adjudicación la otorgó el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza con el aval de la Fiscalía de Estado.

Sin embargo, los adolescentes pululan por miles de plataformas ilegales, a las que acuden con apuestas de pequeñas sumas, con la ilusión de hacer una diferencia que les permita pagarse una salida o tener un ingreso extra.

Así lo reconoció esta "cajera" a la que acudió la periodista de radio Nihuil, Agustina Fiadino, simulando ser un menor de edad que quería apostar de manera ilegal para revelar cómo es el negocio.

Según su relato ella recibe el dinero, compra las fichas, se las vende al cliente y los habilita a apostar, una vez que la apuesta se da y si ellos logran ganar, es ella quien cobra porque es la que figura en la plataforma y por tanto, debe en teoría transferirle el premio al jugador encubierto.

WhatsApp Audio 2024-10-18 at 07.50.53.ogg

WhatsApp Audio 2024-10-18 at 07.50.54.ogg

Es claro que el negocio de la apuesta on line ilegal creció de tal manera que ya se convirtió en una mega estructura con roles bien claros, como en una estafa piramidal. Es que no sólo hay cajeras que se promocionan como tal en las redes sociales, sino que ellas a su vez se reportan a administradoras, que a juzgar por el relato son quienes regentean a varias cajeras, tienen el control de las apuestas que estas realizan y de los premios que deben pagar.

"Las plataformas a con las que se mueven las cajeras son ilegales, y nosotros las hemos denunciado para bloquearlas. Lo que hacen los cajeros es ser intermediarios que captan a menores de edad. Ellos les venden esas fichas que previamente compraron al administrador, la compran a un precio y la venden a otro, y lo que hacen es quedarse con la ganancia de esa venta, y muchas veces ellos pagan el premio", detalló Ida López, titular de Juegos y Casinos, en el programa No tenés cara de Nihuil.

apuestas deportivas.jpg Las plataformas de juego on line legales tienen su dirección web terminadas en bet.ar, sino terminan así, son ilegales.

Según la funcionaria la forma más simple de diferenciar una plataforma legal de una que no lo es salta a la vista en su dirección en la web: "las plataformas legales terminan en bet.ar, N, insistió.

Cómo detectar si un chico se vuelve adicto a las apuestas

Ante el enorme crecimiento de las apuestas ilegales on line entre los adolescentes, es clave para los padres estar atentos a algunos comportamientos que podrían ser indicadores de que sus hijos no sólo están apostando, sino que esas apuestas se tornaron adictivas y el consumo ya es problemático.

"Cambia la sociabilización, se empieza a quedar más solo, tiene problemas de sueño porque en general apuestan de noche y eso también impacta en su rendimiento escolar, que lógicamente cae. Hay parámetros que se pueden ver y que sirven de alertas", marcó López.

Muchos de esos indicadores se volcaron a una guía para docentes y padres que divulgó la DGE en junio de este año, en un trabajo conjunto con el Instituto de Juegos y Casinos y con el área de Prevención de adicciones del Ministerio de Salud.

“Es un fenómeno y una problemática que tiene que involucrar a los padres, tanto en la detección, en el análisis y en el acompañamiento”, pidió en su momento el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, cuando admitió que la problemática se volvió crucial en Mendoza.

Ante la detección de apuestas on line ilegales de menores de edad se puede denunciar el caso al correo [email protected] , allí se pueden precisar perfiles, páginas y plataformas de forma anónima.

Sagasti busca regular los juegos y las apuestas on line

En agosto pasado, la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó en el Congreso un proyecto de ley para darle un marco regulatorio a los juegos de azar y apuestas on line, en donde entre otras cosas prohibe su publicidad, promoción y esponsoreo como una forma de prevenir la ciberludopatía.

Anabel Fernández Sagasti.JPG Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para establecer un marco regulatorio para los juegos de azar on line.

Al presentar el proyecto, la legisladora mendocina aseguró que la "ludopatía pasó a ser la primera adicción entre las niñas, niños y adolescentes, ganándole a las drogas y al alcoholismo" y a esa afirmación la acompañó de datos estadísticos: "el 56% de los mendocinos, entre 16 y 30 años, manifiesta el interés por apostar en los juegos de azar", reafirmó.

Pero además, Sagasti le apuntó a la publicidad de las plataformas de juego on line y las calificó de invasivas y engañosas.

"Están en todas las camisetas de fútbol de la mayoría de los clubes de fútbol de la Argentina", cuestionó marcando que esa publicidad lleva a que haya muchos más adeptos del juego on line y puedan caer en la ludopatía.

Y fue más allá y vinculó ese juego on line ilegal con el narcotráfico: "Muchos sabemos pero no se dice en voz alta. No sólo estamos hablando de ludopatía, de las apuestas on line, sino como viene advirtiendo la Iglesia Católica se observa que el narcotráfico que ha suplementado al Estado en muchas ciudades de la Argentina, hoy está financiando el juego on line, y está lavando dinero a través de nuestros pibes y pibas con el acceso a las billeteras virtuales", denunció.

En el artículo 3 de ese proyecto de ley se prohíbe la publicidad, promoción, patrocinio y sponsoreo de juegos de azar y apuestas en línea, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión, comunicación y red social. Quedarán alcanzadas por la presente prohibición todas las expresiones, manifestaciones y contenidos emitidos en espacios digitales.

Establece requisitos para las plataformas de manera de propiciar un juego responsable y define multas para los que no los cumplan que van desde las tres mil Unidades de Valor Adquisitivo (3000 UVA) a cinco mil Unidades de Valor Adquisitivo (5000 UVA). Cada una de esas UVA costaban este fin de semana $1.213, por lo que la multa iría de los $3.639.000 a los $6.065.000.