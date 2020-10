Lanzaron un certificado de identificación para personas sin DNI

La medida tiene como objetivo iniciar y facilitar el proceso de reconocimiento de la personalidad jurídica de aquellas personas que no cuentan con la certificación correspondiente, a la vez que garantizar el acceso a derechos básicos de quienes no están registrados con partida de nacimiento o DNI. Además, permitirá al Estado nacional contar con un registro de personas no inscriptas en el sistema, que incluya los datos biométricos.