"La única prisión perpetua es la de las víctimas"

Me parece absurdo el debate. No se debate en ninguna parte del mundo. No hay perpetua, es una realidad. Cuando un familiar de víctima escucha que al asesino se lo condenó a perpetua, por sentid común piensa que no sale nunca más, pero no: sí sale. La única prisión perpetua en el país es la que sufrimos las víctimas. La vida de mis viejos y mis hermanos no vuelve más y el dolor y la revictimización es perpetua

En una entrevista en Radio Nihuil, Bagnato amplió su concepto: "El asesino, cuando cumple cierta parte de su condena, tiene la posibilidad de salir cada 6 meses. Ellos están llenos de beneficios y si no es un caso público, nadie se entera. Los periodistas no imparten justicia, no es su función pero uno habla con ellos porque es la única forma de que la Justicia se mueva, los funcionarios se preocupen y los jueces respondan".

Matías insistió en aclarar que él y todos los que lo acompañan en su lucha no piden la pena de muerte y también saben diferenciar la magnitud de los delitos: "No es lo mismo el que roba un cajón de mnzanas que el que mata. Creemos en la resocialización pero hay casos y casos".