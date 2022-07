La UNCuyo tuvo que frenar obras y compras por no tener pauta presupuestaria para este año

tuit consejo superior uncuyo.png

Sin embargo, quien salió a explicar la situación financiera de la UNCuyo fue la secretaria de Economía, Gestión y Servicios, Fernanda Bernabé, quien detalló cuáles son las obras que no se pueden continuar y en qué otros aspectos se ve afectada la Universidad por tener que administrarse con un presupuesto reconducido.

Obras y compras paralizadas en la UNCuyo

Según Bernabé, la universidad se ha tenido que administrar con presupuestos reconducidos 2 veces en tres años: sucedió en el 2020, cuando se gestionó con la pauta 2019 y en el corriente año, que se está trabajando con la pauta 2021. En este último caso es peor por la escalada inflacionaria que se vive en el país.

Lo que ocurre es que cuando se realiza una licitación por obras de infraestructura, o venta de bienes y servicios, se pauta un determinado precio que, a la hora de concluir la obra o de entregar los productos acordados, la empresa constructora o los proveedores no pueden cumplir.

Lo más frecuente es que se busque renegociar el precio o que se pida anular la venta.

En el caso de las obras, se ven afectadas con la problemática de todo el rubro de la construcción: al no haber precios, no se consiguen los materiales y no hay cotización para concluir los trabajos.

En esta situación se encuentran tres edificios de la UNCuyo: para la facultad de Mecatrónica y Arquitectura, el Damsu y el Liceo Agrícola y Enológico.

En cuanto a las compras realizadas por licitación, Bernabé puso como ejemplo la adquisición de una partida de tablets, que iban a ser entregadas a los estudiantes con becas que incluyen dispositivos tecnológicos, pero el proveedor que ganó esta licitación pidió darla de baja, ya que el precio de mercado de estos aparatos está muy por encima de lo formalmente acordado.

En cuanto a las obras pautadas para el 2022, no han tenido que desistir de ninguna, pero sí se está renegociando -con cierta complejidad, según describió Bernabé- la segunda etapa de un edificio para la facultad de Educación.

Qué pasa con los programas de intercambio

Otro aspecto que se ve muy afectado por la falta de presupuesto y el valor actual del tipo de cambio son los programas de de intercambio en el exterior.

Bernabé explicó que si bien una parte de esos costos los afronta la Universidad que recibe a los estudiantes, la otra debe ser cubierta por la UNCuyo y actualmente es muy difícil cumplir con este tipo de gastos.

Algo similar ocurre con los cursos de perfeccionamiento o los viajes para realizar investigación que se pautan con docentes. También se ha reducido el presupuesto en este sentido.

Sucede como en una casa, cuando la plata no alcanza, se debe recortar este tipo de gastos para que no se vean afectados los servicios que la Universidad brinda, sobre todo a los estudiantes Sucede como en una casa, cuando la plata no alcanza, se debe recortar este tipo de gastos para que no se vean afectados los servicios que la Universidad brinda, sobre todo a los estudiantes

Los sueldos no se ven afectados

Una aclaración que realizó Bernabé es que los salarios y el reajuste de los mismos no se ve afectado por la falta de presupuesto 2022. Esto porque es el único ítem que el gobierno Nacional reconoce por paritarias y no se debe administrar con la pauta presupuestaria reconducida.

► Te puede interesar: Políticos mendocinos polemizaron sobre la plata que envía la Nación en una semana al rojo vivo